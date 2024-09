Il ministro del lavoro della Federazione, Heil, intende impedire a Volkswagen di chiudere i suoi stabilimenti produttivi.

Il Ministro del Lavoro Hubertus Heil (SPD) sta cercando di impedire la chiusura degli stabilimenti Volkswagen. "Il nostro compito ora è garantire che tutti gli stabilimenti rimangano operativi e si evitino licenziamenti per motivi aziendali", ha dichiarato ai broadcaster RTL e ntv martedì. Sono necessarie trattative immediate, che avranno il sostegno politico.

Heil ha anche menzionato che il governo fornirà slancio per i veicoli elettrici durante la riunione del gabinetto di martedì. Secondo i resoconti, un disegno di legge per le detrazioni fiscali sull'acquisto di auto elettriche come auto aziendali sarà presentato. Heil ha aggiunto che la società dovrebbe prendere il comando per prima, guardando a Volkswagen, poiché hanno commesso i loro errori di recente.

Il FDP's Reinhard Houben ha definito l'attenzione di VW sull'elettromobilità un errore martedì. Tuttavia, la parlamentare verde Katharina Dröge ha fortemente respinto questa opinione: "Il futuro sono i veicoli elettrici, le vendite crescono a livello internazionale", ha dichiarato alla "Rheinische Post". Ha aggiunto: "Le discussioni in Germania sulla revisione degli obiettivi per la produzione di massa di veicoli elettrici danneggiano la posizione della Germania e mettono a rischio i posti di lavoro".

Il marchio principale VW ha annunciato un piano di austerità più stretto dopo una riunione di gestione lunedì e i licenziamenti e la chiusura degli stabilimenti per motivi aziendali non sono più esclusi. Il consiglio di fabbrica e il sindacato hanno annunciato "resistenza con un sapore amaro". Un incontro con i lavoratori è previsto per mercoledì a Wolfsburg.

Heil ha suggerito che il governo potrebbe aiutare a potenziare la produzione di veicoli elettrici, che potrebbe contribuire a superare le recenti sfide di Volkswagen. Data la minaccia di perdite di posti di lavoro, Dröge ha sottolineato che promuovere i veicoli elettrici e la produzione di massa è cruciale per preservare la posizione economica della Germania e i posti di lavoro.

