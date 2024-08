- Il ministro degli Interni visita l'unità di cybercriminalità della polizia di Münster

In un attacco digitale ipotetico su un ospedale a Münster, il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU) ha ispezionato il lavoro di sei nuove squadre di ispezione per i crimini informatici. Reul ha visitato la nuova sede del Digital Crime Scene Intervention Team presso la Presidenza di Polizia di Münster e ha osservato esperti IT e detective collaborare a livello statale via video per rispondere a un attacco informatico all'infrastruttura IT di un ospedale. Hanno acquisito prove digitali e avviato i primi passaggi dell'indagine.

Dal luglio scorso, gli esperti hanno lavorato insieme a Münster, Colonia, Düsseldorf, Dortmund, Essen e Bielefeld. Lo stato ha creato 94 nuovi posti di lavoro per questo scopo, alcuni dei quali sono stati riempiti in una prima fase di reclutamento. Secondo Reul, nel 2020 c'erano 58.000 casi noti, il doppio rispetto al 2019.

Le nuove squadre, connesse a livello statale e in grado di scambiare esperti, utilizzano computer all'avanguardia, tecnologia di trasmissione e la loro nuvola personale. "Le nuove squadre di ispezione per i crimini informatici sono la nostra risposta alle minacce crescenti dal mondo digitale", ha detto Reul.

Ha ricordato un recente attacco informatico all'IT dei comuni della Westfalia del Sud. Reul ha avvertito che tali attacchi non sono limitati alle grandi aziende e ha invitato le piccole e medie imprese a prioritizzare la sicurezza IT. "Devono investire denaro, altrimenti sono a rischio le esistenze", ha detto il Ministro dell'Interno. In caso di attacco ransomware, Reul consiglia di contattare subito la polizia.

