- Il ministro degli Interni Sütterlin-Waack sostiene un approccio uniforme del governo

Sabine Sütterlin-Waack, Ministro dell'Interno dello Schleswig-Holstein, ha espresso la necessità di una maggiore resilienza dopo l'incidente di accoltellamento mortale a Solingen. "Dobbiamo restare saldi come stato e agire di conseguenza", ha dichiarato la politica della CDU all'agenzia stampa tedesca. "È fondamentale che i criminali e le potenziali minacce, indipendentemente dalle loro origini, vengano espulsi in modo coerente."

I ministri dell'Interno di vari stati condividono questa opinione, suggerendo la possibilità di tale azione anche per la Siria e l'Afghanistan. "Contiamo sul governo federale per smettere di parlare e agire", ha precisato Sütterlin-Waack. Inoltre, è necessaria una valutazione federale della situazione per determinare se i criteri per la protezione sussidiaria per i richiedenti asilo da questi paesi sono ancora validi. Questa protezione viene concessa quando un richiedente asilo non può ottenere l'asilo ma è a rischio di gravi danni nel suo paese d'origine, come la tortura o la pena di morte.

"Continueremo a esigere misure nazionali, come il rafforzamento delle leggi sulle armi da taglio e le zone prive di armi, con determinazione", ha sottolineato il ministro. Sono anche cruciali i controlli regolari. "Allora, le zone prive di armi saranno anche efficaci", ha detto Sütterlin-Waack.

Sospettato dell'incidente di Solingen in custodia

Un sospetto siriano di 24 anni è stato arrestato, accusato di aver ucciso tre persone e ne aver ferite otto, quattro gravemente, durante una festa cittadina a Solingen venerdì sera. Il sospetto è anche accusato di appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS) e di omicidio.

