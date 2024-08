- Il ministro degli Interni della Renania settentrionale-Westfalia non si è ancora arreso nel caso Solingen.

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha chiarito nel parlamento regionale di Düsseldorf che il sospetto dell'omicidio avvenuto a Solingen non si è costituito. In effetti, un uomo è stato notato da una pattuglia di polizia tarda sera di sabato vicino alla scena del crimine, ha riferito Reul durante una riunione congiunta dei comitati dell'Interno e dell'Integrazione. L'uomo è stato notato a causa delle sue azioni e dell'aspetto, portando al suo arresto immediato.

Reul ha esplicitamente messo in guardia contro le speculazioni su un suggerimento di un'agenzia di intelligence straniera riguardo al sospetto di 26 anni siriano. "I servizi segreti operano attraverso il lavoro investigativo, con fonti, con informatori", ha detto Reul. Qualsiasi speculazione, anche se solo voci, rappresenta una minaccia per questo lavoro.

A causa dei poteri investigativi del Procuratore Generale Federale, Reul non ha potuto rivelare tutti i dettagli, ma ha confermato che il coltello insanguinato trovato nel centro della città era molto probabilmente l'arma del delitto. Le prove video sospette sono attualmente esaminate da esperti del suo dipartimento. Si allineano con la strategia di propaganda dell'IS, ha aggiunto il Ministro dell'Interno.

"Dobbiamo restare vigili contro l'islamofobia", ha sottolineato. Attualmente, 185 sospetti islamisti risiedono nel NRW, sotto osservazione delle autorità di sicurezza. "Il sospetto di Solingen non era tra queste persone", ha notato Reul. Non era noto alla polizia e non aveva precedenti penali per reati di sicurezza dello stato. "Nessuno lo aveva nel mirino".

Il Ministro dell'Interno del NRW ha analizzato criticamente il dibattito sull'inasprimento delle leggi sul controllo delle armi. "Il sospetto di Solingen ha utilizzato un coltello che molte persone potrebbero avere in cucina", ha sottolineato. Portare un simile coltello in pubblico è già illegale. "Non avrebbe dovuto essere permesso in pubblico con esso", ha osservato Reul. Tuttavia, nessun divieto avrebbe impedito l'attacco.

"Sono le persone, non le armi, a uccidere le persone", ha ribadito il ministro. Coloro che intendono causare danni probabilmente non si preoccupano di alcun divieto. Molto più importante è una discussione informata e approfondita sull'equipaggiamento necessario per le autorità di sicurezza.

Nell'attacco sospetto di Solingen, un perpetratore ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto con un coltello durante una festa cittadina venerdì sera. Il sospetto è il siriano di 26 anni Issa Al H., detenuto a Düsseldorf.

Il suo ufficio sta indagando, tra le altre cose, per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Il gruppo ha rivendicato l'atto e ha pubblicato anche un video di un uomo mascherato, apparentemente il perpetratore. Il sospetto perpetratore era stato programmato per essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma il processo è fallito.

