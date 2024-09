- Il ministro degli Interni della CDU, Schuster, ha rifiutato di ricevere un ordine diretto.

Il Ministro dell'Interno della Sassonia Armin Schuster non è riuscito a garantire un mandato diretto per la CDU nelle elezioni statali. Il 63enne si è classificato quarto nel distretto elettorale della Sassonia Svizzera-Osterzgebirge, ottenendo il 33,4% dei voti, mentre il candidato dell'AfD Martin Braukmann ha vinto con il 45,4%. Questa regione è nota per essere un bastione dell'AfD, che ha anche guidato i voti di secondo livello con il 41,6%, superando la CDU, che ha ottenuto il 30,8% in quei voti.

Il primo tentativo di Schuster

Originario della Renania-Palatinato, Schuster ha trascorso gli anni '90 come capo di una ispezione di polizia federale in Sassonia. Ha rejoint le Bundestag pour la CDU en 2009, mais n'a jamais atteint une position importante dans la direction de la faction. A partire da novembre 2020, ha diretto l'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di disastri prima di succedere al Ministro dell'Interno della Sassonia Roland Wöller in aprile 2022.

Ufficio elettorale dello Stato della Sassonia

