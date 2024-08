- Il ministro degli Interni del Dominio Federale visita l'Assia

Oggi, il Ministro dell'Interno federale dell'SPD Nancy Faeser e il Ministro dell'Interno dell'Assia Roman Poseck (CDU) effettueranno un tour in varie strutture di sicurezza dell'Assia. La loro prima tappa è prevista per le 12:00 a Wiesbaden, dove si immergeranno nelle questioni di cybersecurity con specialisti del Hessen3C CyberCompetenceCenter, Ministero dell'Interno, e discuteranno della tutela dei comuni dagli attacchi informatici.

Alle 13:30, il duo visiterà l'Ufficio centrale della polizia criminale federale. Gli argomenti in agenda includono i crimini informatici, nonché l'esplorazione delle rotte di trasporto illegali di cocaina e dei nascondigli clandestini, e la produzione illecita di armi da fuoco mediante stampa 3D.

Infine, alle 16:00, Faeser e Poseck si recheranno al Frankfurter Innovationshub, la fucina del software della polizia dell'Assia. Qui, mostreranno software per indagare sui furti in banca e tecniche forensi per contrastare lo sfruttamento dei minori negli spazi digitali.

