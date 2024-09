Il ministro degli Interni del Brandeburgo propone di eliminare il sistema di asilo.

La prossima domenica, il parlamento del Brandeburgo sarà eletto, con i sondaggi che indicano che l'AfD è in testa. Il ministro dell'Interno tedesco Stübgen si esprime a favore dell'eliminazione della legge esistente sull'asilo e si riferisce alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati, che la Germania rispetta. Offre anche consigli al ministro degli Esteri tedesco Baerbock.

Il ministro dell'Interno del Brandeburgo Michael Stübgen si esprime a favore dell'abolizione della legge sull'asilo attuale nel dibattito sull'immigrazione in corso. Justifica la sua proposta argomentando che il diritto individuale all'asilo non è più necessario nella Legge fondamentale secondo le regole della Convenzione di Ginevra per i rifugiati, che la Germania già rispetta. Proposta di incorporare la Convenzione di Ginevra per i rifugiati come garanzia costituzionale nella Legge fondamentale.

Stübgen ha presentato questa proposta in vista delle elezioni statali nel suo stato federale, dove si profila la possibilità di una vittoria dell'AfD. Senza la legge sull'asilo, sarebbe fattibile implementare quote di rifugiati, ha affermato Stübgen. "In tal modo, avremmo il potere di decidere chi entra nel nostro paese e potremmo determinare l'entità dell'ingresso e dell'integrazione dei migranti".

Proposte simili sono state presentate in precedenza dall'Unione. Tuttavia, il politico della CDU Stübgen sembra dubbioso sulla possibilità di un cambiamento nella Legge fondamentale: "In tal modo, ci concentriamo su ciò che è realizzabile ora".

Stübgen si esprime a favore della dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale per respingere i richiedenti asilo ai confini. È convinto che ciò sia legalmente permesso, anche se il numero di nuovi arrivi è attualmente in calo, ha detto al giornale. "I carichi non sono più gestibili". Discussioni con i paesi confinanti sarebbero essenziali per garantire respingimenti riusciti, ha affermato Stübgen.

"Suggerirei che il ministro degli Esteri (Annalena) Baerbock viaggi meno in Israele e si concentri di più sui nostri paesi confinanti su come gestire la situazione se dichiariamo uno stato di emergenza", ha raccomandato, indicando il politico dei Verdi. Critiche acute sono già state espresse dalla Polonia e dall'Austria riguardo ai potenziali respingimenti di richiedenti asilo ai loro confini con la Germania, che l'Unione ha richiesto da tempo.

Finora, è stata la prassi che l'ammissibilità all'asilo dei richiedenti asilo venga determinata ai confini. Secondo la cosiddetta procedura di Dublino, potrebbero essere rimandati in un altro paese

