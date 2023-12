Il ministro degli Interni britannico si scusa per la battuta sull'uso di una droga da stupro nel drink della moglie

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sunday Mirror, Cleverly avrebbe fatto questa battuta alle ospiti femminili mentre partecipava a un ricevimento a Downing Street all'inizio del mese.

Secondo il giornale, Cleverly - un ministro anziano del governo conservatore del Primo Ministro Rishi Sunak - ha detto che aggiungere "un po' di Rohypnol nel suo drink ogni sera" non è "davvero illegale se è solo un po'".

Secondo quanto riferito, ha aggiunto che il segreto per un lungo matrimonio è assicurarsi che il proprio coniuge sia "qualcuno che sia sempre leggermente sedato, in modo che non possa mai rendersi conto che ci sono uomini migliori là fuori".

I suoi commenti sono arrivati nello stesso giorno in cui Cleverly ha promesso di rafforzare le leggi britanniche sulla crescente epidemia di alcolismo nel Regno Unito, secondo quanto riportato dal Mirror.

Un portavoce di Cleverly ha dichiarato a PA Media: "In quella che è sempre stata intesa come una conversazione privata James, il ministro dell'Interno che affronta il fenomeno dello spiking, ha fatto quella che era chiaramente intesa come una battuta ironica - per la quale si scusa".

I commenti hanno suscitato polemiche tra i gruppi per i diritti delle donne e hanno spinto a chiedere le sue dimissioni.

La politica laburista di opposizione e ministro dell'Interno ombra Yvette Cooper ha scritto su X: "Lo spionaggio è un crimine grave e devastante.

"È davvero incredibile che il Ministro dell'Interno incaricato di affrontare la violenza contro le donne e le ragazze possa pensare che sia giusto fare battute come questa. Come possono le vittime fidarsi che lui prenda sul serio questo crimine ignobile?".

La Fawcett Society, un gruppo di difesa delle donne, ha definito i commenti "nauseanti".

"Non c'è da stupirsi che le donne non si sentano al sicuro. Sappiamo che la 'battuta' è la scusa con cui si permette alla misoginia di prosperare. Come possiamo fidarci di lui per affrontare seriamente la violenza contro le donne e le ragazze? Ci meritiamo di meglio dai nostri legislatori e Cleverly dovrebbe dimettersi", ha dichiarato Jemima Olchawski, direttore generale della Fawcett Society.

Women's Aid, un'organizzazione che mira ad affrontare la violenza domestica nel Regno Unito, ha dichiarato: "Contiamo sul fatto che i leader politici agiscano per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze e alla misoginia che ne è alla base".

"È fondamentale che le sopravvissute alla violenza vedano i ministri trattare seriamente l'argomento e non minimizzare la realtà che tante donne devono affrontare".

Cleverly è stato costretto a presentare altre scuse poche settimane fa per aver usato un "linguaggio inappropriato" in riferimento al deputato laburista Alex Cunningham. È stato accusato di aver usato una parolaccia dispregiativa per descrivere il suo collegio elettorale di Stockton North - un'affermazione che lui nega.

La Gran Bretagna è alle prese con un'epidemia crescente di incidenti di punta. Tra il maggio 2022 e l'aprile 2023, ci sono state 6.732 segnalazioni di episodi di spionaggio in Inghilterra e Galles, secondo quanto riportato da PA Media.

