La struttura amministrativa è predisposta per la trasformazione. - Il ministro degli Esteri ucraino, Kuleba, si dimette.

In un significativo rimpasto amministrativo all'interno dell'Ucraina, è stato riferito che il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha rassegnato le dimissioni, secondo fonti parlamentari. Il leader parlamentare Ruslan Stefantschuk ha condiviso uno scatto della lettera di dimissioni manoscritta di Kuleba sul suo profilo Facebook, datata proprio a questo mercoledì. Non sono emerse inizialmente altre informazioni affidabili. Stefantschuk ha fatto cenno a un'indagine sulla questione durante la prossima riunione della Verkhovna Rada. In precedenza, erano comparse simili lettere di dimissioni manoscritte sulla piattaforma social di Stefantschuk.

Ministri dell'Era Pre-Bellica

Kuleba, un diplomatico esperto, ha ricoperto la carica di Ministro degli Esteri dal 2020, prima dell'invasione russa. Da ieri, diversi ministri ucraini e due vice primi ministri hanno presentato le loro dimissioni formali dall'amministrazione. Lo scorso luglio, il Presidente Volodymyr Zelenskyy aveva annunciato una riforma amministrativa, spiegando che avrebbe ottimizzato le operazioni del governo durante il conflitto in corso.

La riforma amministrativa annunciata dal Presidente Zelenskyy lo scorso luglio mirava a ottimizzare le operazioni del governo, portando a discussioni sulla possibile [riforma del governo]. A causa di questa riforma, diversi ministri, tra cui Kuleba, hanno considerato le dimissioni come mezzo per contribuire ai cambiamenti.

