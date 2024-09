Il ministro degli Esteri ucraino, Kuleba, si dimette alle 08:49.

Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si dimette. La conferma arriva dal Presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk. Questa notizia emerge il mercoledì, con il Presidente Stefantchuk che annuncia su Facebook che la richiesta di dimissioni di Kuleba verrà discussa nella prossima sessione plenaria. Diversi altri ministri si sono già dimessi in precedenza (voci 00:47 e 22:06). Si tratta di una importante riorganizzazione del governo ucraino. Il mercoledì è previsto come giornata di licenziamenti, secondo il leader del partito al governo Servitore del Popolo, David Arakhamia, su Telegram. Il giorno delle nomine è atteso per giovedì.

10:06 Zelensky: Cittadini Ancora Intrappolati Sotto le Macerie. L'attacco con razzi russi a Poltava, uno dei più letali sin dall'inizio del conflitto, lascia ancora cittadini intrappolati sotto le macerie, ha detto il Presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Richiede nuovamente sistemi di difesa aerea migliorati.

09:41 Grossi Avverte di un Potenziale Disastro alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky e il capo dell'Agenzia atomica dell'ONU, Rafael Grossi, discutono della situazione delle centrali nucleari in Ucraina e Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi visita la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, dove avverte di un potenziale disastro a causa della fragilità della situazione e del rischio persistente. La centrale è stata sequestrata dalle truppe russe poco dopo il loro invado dell'Ucraina nel febbraio 2022. Attualmente è offline. Entrambe le parti si accusano a vicenda di aver bombardato la centrale. Entrambe negano le accuse.

09:14 Governatore: Due Morti a Lviv, 19 Feriti. Almeno due persone sono morte a Lviv, una città occidentale dell'Ucraina, a causa degli attacchi aerei russi (voci 06:17 e 05:29). 19 persone sono rimaste ferite, ha annunciato il Governatore Maksym Kozytskyi su Telegram.

07:58 L'Ucraina Cerca Ulteriori Aiuti per le Regioni Frontaliere. L'Ucraina cerca ulteriori aiuti per la ricostruzione del suo settore agricolo e lo sminamento. Lo riferisce il "Rheinische Post" di Düsseldorf, a seguito di una risposta del governo tedesco alle domande dei parlamentari. L'Ucraina chiede, tra le altre cose, un programma di sostegno per le aree agricole vicino alla linea del fronte, con pagamenti premium per la protezione del personale. Richiede anche l'estensione del programma di consegna di generatori del Ministero dell'Agricoltura per lo sminamento vicino alle linee del fronte. Il Ministero federale per la Cooperazione economica e lo Sviluppo è già coinvolto in un progetto di rilevamento e bonifica delle mine, secondo il governo tedesco.

07:06 Incendio Scoppia Vicino alla Stazione di Lviv Dopo l'Attacco dei Droni Russi. Un incendio è scoppiato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv dopo un attacco con droni russi. Lo ha riferito il Governatore Maksym Kosyzkyj su Telegram. Due edifici scolastici sono stati inoltre danneggiati, con finestre rotte e vetri sparsi per le strade. Secondo Kosyzkyj, sono stati coinvolti diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. I servizi di soccorso e spegnimento degli incendi sono sulla scena. Le scuole interessate rimangono chiuse, come annunciato dal Sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv si trova vicino al confine polacco, lontano dai fronti di battaglia, ma è stata oggetto di diversi attacchi sin dall'inizio del conflitto.

06:12 Seconda Onda di Attacchi Aerei Colpisce Kyiv. Kyiv viene colpita da una seconda ondata di attacchi aerei russi. La difesa aerea è attiva. I testimoni riferiscono di esplosioni ai margini di Kyiv, che potrebbero segnalare l'uso del sistema di difesa aerea. Simultaneamente, Lviv, nell'Ucraina occidentale vicino al confine polacco, subisce un attacco con droni. L'intera Ucraina rimane in allerta, come annunciato dalla forza aerea ucraina su Telegram. La Polonia ridispiega i suoi e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per garantire lo spazio aereo in risposta agli attacchi aerei russi e alle attività a lungo raggio, come annunciato dal Comando operativo delle Forze armate polacche.

04:27 Biden Promette Ulteriori Sistemi di Difesa Aerea all'Ucraina. Dopo l'attacco devastante di Poltava da parte della Russia, che ha causato almeno 51 vittime, il Presidente Biden ha promesso di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno fermamente questo brutale attacco", ha dichiarato Biden. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere militarmente l'Ucraina, compreso il forniture di sistemi e capacità di difesa aerea essenziali per difendere i confini. Zelensky aveva reiterato la sua richiesta agli alleati occidentali, dopo l'attacco, per la rapida fornitura di nuovi sistemi di difesa aerea e l'autorizzazione all'utilizzo di armi Existing a lungo raggio per attaccare il territorio russo.

2:52 Un Altro Attacco con Droni della Russia a KyivLa Russia ha lanciato un altro attacco con droni su Kyiv. Le forze di difesa ucraine sono attivamente impegnate a respingere questi attacchi ai margini della capitale, come riferito dalle forze militari ucraine via Telegram. Non sono ancora disponibili informazioni sul numero di droni coinvolti o sull'eventuale entità dei danni. Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi aerei russi sulla capitale Kyiv che sono aumentati di frequenza nelle ultime settimane.

1:32 Il Piano di Selenskyj per Tenere Indefinitamente la Regione di KurskL'Ucraina cerca di mantenere il controllo sui territori occupati dalla Russia nella regione di Kursk fino a quando il Presidente Putin non sarà pronto per le trattative. Lo ha dichiarato il Presidente Selenskyj durante un'intervista a NBC News. L'occupazione di queste regioni fa parte di un importante piano di vittoria dell'Ucraina, ha rivelato Selenskyj. In generale, l'Ucraina non ha bisogno del territorio russo. Selenskyj non ha fornito ulteriori dettagli sui piani per conquistare ulteriori territori russi. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta anche al Presidente degli Stati Uniti Biden.

0:47 Dimissioni di Ministri in Anticipazione di un Rimpasto di Gabinetto in UcrainaQuattro ministri ucraini - tra cui la vice ministra per gli Affari Europei, Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari Strategici, Oleksandr Kamyshin, il ministro della Giustizia, Denys Malyuska, e il ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilez - hanno rassegnato le dimissioni in vista di un previsto rimpasto di governo in Ucraina. Non è chiaro se questi ministri passeranno a incarichi di alto livello. "Come promesso, un importante rivolgimento del governo è atteso questa settimana," spiega David Arakhamia, leader del partito di governo Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti, e il giorno successivo, un giorno di nomine," annuncia Arakhamia, che gode di stretti legami con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

11:16 Zelenskyy Chiede l'Autorizzazione per Usare Armi a Lungo Raggio dopo l'Attacco con Razzi a PoltavaDopo l'attacco con razzi russi a Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy chiede il permesso di utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Se riuscissimo a distruggere i lanciatori degli aggressori e i loro aeroporti e logistiche militari russi, i raid russi diventerebbero impossibili," dichiara Zelenskyy nel suo discorso video quotidiano. Il bilancio delle vittime a Poltava ora è di 51 morti e 271 feriti. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelenskyy Licenzia un Altro Alto FunzionarioIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy rimuove Rostislav Shurma, primo vicecapo dell'amministrazione presidenziale, secondo un decreto pubblicato sul sito del presidente. Inoltre, il presidente del parlamento annuncia le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha ricoperto le cariche di vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Diversi altri ministri si sono dimessi in precedenza. Il presidente Volodymyr Zelenskyy spiega che queste modifiche mirano a rafforzare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Reporter di ntv a Poltava: "Momento Estremamente Teso per i Residenti"L'Ucraina sta vivendo uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio della guerra. Decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite. La reporter di ntv Kavita Sharma è presente sulla scena e riferisce di una "situazione nervosa" e di come i residenti hanno vissuto l'attacco con i razzi.

21:25 L'Ucraina Accusa la Russia di Uccidere i Prigionieri di GuerraL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver eseguito altri soldati catturati. Sono state avviate indagini sulla fucilazione di tre ucraini nella zona di Torez nella regione di Donetsk nell'est dell'Ucraina, riferisce l'agenzia sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno fatti sdraiare a terra e li hanno sparati subito alla schiena," scrive l'agenzia, citando video che circolano su internet.

Data la continua riorganizzazione del governo ucraino, con diversi ministri che hanno già rassegnato le dimissioni e altri attesi a breve, l'Unione Europea potrebbe dover rivedere la sua partnership strategica con l'Ucraina, man mano che cambiano le figure chiave della leadership ucraina.

Le tensioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia, sono aumentate, con il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi che ha lanciato un avvertimento di un possibile disastro a causa della fragilità della situazione e dei continui rischi.

