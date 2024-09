Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba propone di dimettersi.

08:03 Zelensky: "Ancora Civili in Trappola tra le Macerie"Un micidiale attacco missilistico russo a Poltava è uno dei più letali attacchi singoli dalla inizio del conflitto. I civili sono ancora intrappolati tra le macerie, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Ha rinnovato il suo appello per i sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi Avverte di Imminente Disastro alla Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, discutono la situazione della centrale nucleare in Ucraina e Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe, nel sud-est dell'Ucraina mercoledì. Secondo Reuters, Grossi dice a Zelensky che la situazione è "molto fragile" e il rischio di un disastro persiste. La centrale è stata occupata dalle truppe russe poco dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel febbraio 2022 e ora è offline. Entrambe le parti si accusano regolarmente di bombardare la centrale. both Moscow and Kyiv deny the allegations.

07:18 Governatore: Almeno Due Morti nell'Attacco a LvivAlmeno due persone sono morte negli attacchi aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv (vedi voci alle 6:17 e 5:29). Diciannove sono rimasti feriti, ha detto il governatore della regione di Lviv Maksym Kozytskyi su Telegram.

06:53 Ucraina Cerca di Più Aiuti per il FronteL'Ucraina spera in più aiuti per la ricostruzione del suo settore agricolo e il disinnesco. Lo riporta il "Rheinische Post" di Düsseldorf sulla base di una risposta del governo tedesco a una domanda dell'Unione, disponibile al giornale. Ciò include un programma di finanziamento per le aree agricole vicino al fronte. "Il governo tedesco è stato invitato a esaminare il potenziale supporto," si dice nel documento. Ad esempio, un bonus di sicurezza per il personale dovrebbe essere pagato. L'Ucraina ha anche chiesto se un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura per la consegna di generatori possa essere esteso. "Inoltre, l'Ucraina ha richiesto supporto per il disinnesco nelle aree vicino alla linea del fronte." Secondo il governo tedesco, il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è già impegnato in un progetto per rilevare e rimuovere mine.

06:17 Ucraina: Incendio Scoppia a Lviv Dopo l'Attacco dei Droni Shahed RussiDopo gli attacchi aerei russi sulla città di Lviv nel nord-ovest dell'Ucraina (vedi voce alle 5:29), è scoppiato un incendio vicino alla stazione ferroviaria principale. Lo ha riportato il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozyzkyj, su Telegram. Inoltre, due edifici scolastici sono stati danneggiati nell'attacco, con molte finestre rotte e vetri sparsi per le strade. Secondo Kozyzkyj, diversi droni Shahed sono stati utilizzati nell'attacco aereo russo. I servizi di difesa aerea e i soccorritori sono sulla scena. Le scuole interessate rimangono chiuse, secondo il sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv si trova nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine polacco, lontano dalle linee del fronte a est. Tuttavia, la città è stata-targetizzata da attacchi diverse volte dal inizio della guerra.

05:29 Seconda Onda di Attacchi Aerei Colpisce KyivLa capitale ucraina Kyiv è colpita da una seconda ondata di attacchi aerei russi. La difesa aerea viene attivata. I testimoni oculari riportano diverse esplosioni ai margini di Kyiv, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Simultaneamente, l'esercito riferisce di un attacco drone sulla città ucraina occidentale di Lviv vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è in allerta, secondo la forza aerea ucraina su Telegram. La Polonia ha attivato i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per garantire il proprio spazio aereo in risposta agli attacchi aerei russi e alle attività a lungo raggio, riferisce il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden Promette all'Ucraina Altri Sistemi di Difesa AereaDopo l'attacco devastante della Russia alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno questo attacco orribile nei termini più duri possibili," ha detto Biden. Washington continuerà a sostenere militarmente Kyiv, "compreso il fornire sistemi di difesa aerea e capacità che il paese ha bisogno per proteggere i suoi confini." Zelensky ha rinnovato la sua richiesta agli alleati occidentali di fornire all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e consentire l'uso di armi a lungo raggio già fornite per gli attacchi sul territorio russo dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 morti.

02:52 Nuovo Attacco di Droni su KyivLa Russia ha effettuato un altro attacco di droni su Kyiv. Le unità di difesa aerea ucraine stanno respingendo gli attacchi ai margini della capitale, ha riferito l'esercito ucraino su Telegram. Non ci sono ancora informazioni sul numero di droni utilizzati o sui possibili danni. L'attacco notturno è parte di una serie di attacchi aerei russi sulla capitale ucraina che si sono intensificati nelle ultime settimane.

01:32 Zelenskyj: Ucraina pianifica di controllare permanentemente la regione di KurskLa Ucraina intende mantenere il controllo sui territori occupati nell'oblast' di Kursk fino a quando il presidente russo Putin non sarà disposto a trattare, ha dichiarato il presidente Zelenskyj in un'intervista alla rete televisiva statunitense NBC News. L'occupazione è un elemento vitale del loro "piano di vittoria", ha aggiunto. Tuttavia, la Ucraina non ha interesse ad acquisire terre russe in toto, ha precisato Zelenskyj. Non ha menzionato se catturare ulteriori territori russi è un obiettivo futuro. L'operazione di Kursk è stata un segreto ben custodito, anche dal presidente Biden.

00:47 Quattro ministri ucraini si dimettono in vista di un rimpasto di governoPrima di un previsto rimpasto di governo in Ucraina, quattro ministri hanno presentato le loro dimissioni. Secondo fonti ucraine, questi includono la vice ministra per gli Affari Europei, Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari Strategici, Oleksandr Kamyshin - che ha giocato un ruolo significativo nell'espansione della produzione di armi -, il ministro della Giustizia, Denys Malyuska, e il ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilez. Non è chiaro se questi quattro ministri si trasferiranno a posizioni di rango più elevato. "Come promesso, un significativo riassetto del governo è imminente questa settimana", spiega David Arakhama, il capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti, e il giorno successivo, un giorno di nomine", annuncia Arakhama, considerato un alleato stretto del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Zelenskyy richiede l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia dopo l'attacco missilistico di PoltavaIn risposta all'attacco missilistico russo mortale su Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy fa appello per l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impossibili se saremo in grado di distruggere i siti di lancio degli occupanti e gli aeroporti militari e la logistica russa", dice Zelenskyy nel suo discorso video quotidiano. Secondo le sue dichiarazioni, il numero di morti a Poltava è ora salito a 51 e il numero di feriti a 271. Si presume che ci siano ancora più abitanti intrappolati sotto le macerie.

22:06 Zelenskyy licenzia un altro alto funzionarioIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy licenzia Rostislav Shurma, primo vicedirettore dell'amministrazione presidenziale, come riportato sul sito del presidente. Il presidente del parlamento annuncia anche le dimissioni di Olha Stefanishyna, che serve come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Diversi altri ministri si erano precedentemente dimessi. Il presidente Volodymyr Zelenskyy spiega che sono necessari cambiamenti per rafforzare il governo. "L'autunno sarà eccezionalmente importante. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Reporter di ntv a Poltava: "I residenti hanno descritto un momento terrificante"L'Ucraina subisce uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio del conflitto. Dozzine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite. La reporter di ntv Kavita Sharma è sulla scena e riferisce dell'"atmosfera altamente tesa" e di come i residenti hanno vissuto l'attacco missilistico.

21:25 L'Ucraina accusa la Russia di aver eseguito prigionieri di guerraL'ufficio del procuratore generale ucraino accusa i soldati russi di aver eseguito altri prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini sulla fucilazione di tre ucraini nella zona di Torez della regione di Donetsk, l'agenzia riferisce sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a sdraiarsi a faccia in giù a terra e li hanno subito sparati alla schiena", scrive l'agenzia, citando video in circolazione online.

despite the resignations of several ministers as part of a broad government restructuring in Ukraine (see entry at 00:47), the Ukrainian conflict continues to cause devastating consequences. For instance, President Zelensky has expressed concerns about civilians still trapped under debris following a deadly Russian missile strike on Poltava, one of the deadliest solitary attacks since the conflict began (08:03). This underscores the urgency and importance of the situation, and the ongoing necessity of addressing the Ukrainian conflict.

