Comprensione della situazione attuale - Il ministro degli Esteri ucraino a Kiev discute di potenziale espansione delle capacità di lunghe porte dell'Ucraina

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e il Ministro degli Esteri britannico David Lammy sono attesi a Kyiv oggi. Questa visita potrebbe avvicinare la prospettiva che l'Ucraina assediata ottenga l'autorizzazione per colpire obiettivi militari profondamente all'interno del territorio russo con armi occidentali.

Prima di partire per Londra, Blinken ha dichiarato che lui e il suo omologo avrebbero esaminato come l'Ucraina possa essere meglio rafforzata nella sua attuale situazione. Avrebbero presentato le loro riflessioni ai loro superiori per la riunione del venerdì. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà successivamente il Primo Ministro britannico Keir Starmer a Washington. Il principale argomento della discussione ruota intorno all'utilizzo dei missili ATACMS dell'artiglieria USA e dei missili Storm Shadow britannici.

A Kyiv, è prevista una riunione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e i funzionari di alto livello, secondo il Dipartimento di Stato USA. La spedizione avviene in un momento cruciale per l'Ucraina, ha dichiarato Blinken. La Russia sta intensificando i suoi attacchi contro i civili, le infrastrutture essenziali e l'esercito ucraino. "Stiamo assistendo al modo in cui sta intensificando i suoi attacchi contro le città, le persone e, soprattutto, le infrastrutture energetiche prima dell'inverno", ha aggiunto il Segretario di Stato USA.

L'Ucraina sta difendendo un'invasione russa su larga scala da più di due anni e mezzo. Il Primo Ministro Denys Shmyhal ha dichiarato a Kyiv che a causa dei danni inflitti al sistema energetico, l'Ucraina potrebbe affrontare il suo inverno più difficile finora. L'esercito ucraino ha anche segnalato bombardamenti aerei russi durante la notte di mercoledì.

La restrizione sulle armi USA deve essere sollevata?

Finora, gli Stati Uniti hanno limitato l'uso delle loro armi contro la Russia per difendere l'offensiva russa contro la città ucraina di Kharkiv. Tuttavia, l'Ucraina ha richiesto da tempo di essere autorizzata a utilizzare armi a lungo raggio di produzione USA contro obiettivi ben oltre il confine russo. Solo allora potrebbero essere presi di mira gli aeroporti militari russi da cui decollano gli aerei da combattimento per sganciare bombe guidate o lanciare missili. Questi colpiscono città importanti come Kharkiv, ma anche le trincee ucraine in prima linea. Recentemente, diversi politici repubblicani a Washington hanno scritto una lettera al Presidente Biden per chiedere di sollevare queste restrizioni.

Tuttavia, i missili ATACMS forniti da Washington finora hanno una portata superiore a 300 chilometri. Recentemente, il Segretario della Difesa USA Lloyd Austin ha ammesso a Ramstein che l'esercito russo ha spostato i suoi aerei da combattimento in altri aeroporti da tempo. Attualmente, l'Ucraina ha utilizzato i suoi droni per gli attacchi nella retroterra russo, ma questi trasportano una quantità limitata di esplosivi.

La Germania non ha fornito all'Ucraina armi di portata equivalente. In generale, si ritiene che l'Ucraina utilizzi carri armati o armi dell'artiglieria tedesca, ad esempio, nella sua offensiva nella regione russa di Kursk. Tuttavia, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) si oppone fermamente alla consegna del più potente missile tedesco, il missile da crociera Taurus. Questo potrebbe raggiungere Mosca con una portata di 500 chilometri.

Il governo di Kyiv si attende un inverno difficile

Il Primo Ministro Shmyhal ha parlato a Kyiv della sfida per garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la prossima stagione di riscaldamento. "Abbiamo superato con successo tre stagioni di riscaldamento". L'inverno prossimo sarà "non meno difficile, ma forse ancora più difficile".

La Russia ha iniziato la sua guerra contro la nazione confinante in febbraio 2022, quando era ancora in fase di riscaldamento. Questo è stato seguito da due inverni che l'Ucraina ha sopportato nonostante numerosi blackout. Tuttavia, quest'anno, il sistematico bombardamento russo delle centrali elettriche e di riscaldamento ha notevolmente compromesso la produzione di energia dell'Ucraina.

L'Ucraina riceve attrezzature per il suo settore energetico da tutto il mondo, dice Shmyhal. Si stanno facendo sforzi per riparare le centrali elettriche danneggiate e rendere il sistema energetico meno vulnerabile decentralizzandolo.

Il Presidente Zelensky esige di più dai suoi diplomatici

Il Presidente Zelensky sta chiedendo ai suoi diplomatici di promuovere più assertivamente gli interessi del suo paese, che è sotto attacco da parte della Russia. Desidera che il nuovo Ministro degli Esteri, Andriy Sybiha, riformi la diplomazia ucraina in modo che "possiamo rispondere più attivamente alle sfide". Lo ha menzionato nel suo discorso serale. In precedenza, aveva presentato Sybiha come il nuovo ministro al Ministero degli Esteri.

Zelensky non ha fatto riferimento al precedente Ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, che è stato vittima dello scorso rimpasto di governo. Tuttavia, le sue osservazioni potrebbero essere interpretate come una critica alla precedente diplomazia ucraina. Ha dichiarato che coloro che non raggiungono gli standard richiesti dovrebbero riconsiderare se devono rimanere all'interno del sistema del Ministero degli Esteri.

