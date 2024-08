- Il ministro degli Esteri tedesco Paul rilascia una dichiarazione sull' assalto

Oggi, il Ministro per i Rifugiati e l'Integrazione del Nord Reno-Westfalia, Josefine Paul (Partito Verde), aggiornerà la stampa sugli ultimi eventi a Solingen. Si rivolgerà ai media questo pomeriggio, intorno alle 16:30, come annunciato dal ministero.

Dopo l'incidente di accoltellamento a Solingen, Paul ha pubblicato una dichiarazione in cui si chiede una revisione delle regolamentazioni della responsabilità per i richiedenti asilo dell'UE. Ha sottolineato che le espulsioni secondo le regolamentazioni di Dublino, che coinvolgono vari livelli e autorità, sono un processo legale complesso che spesso incontra ostacoli procedurali. "Questo processo richiede una riforma fondamentale per evitare che questi trasferimenti falliscano a causa di problemi amministrativi", ha dichiarato.

Paul ha anche rivelato che è in corso un'indagine per determinare se ci sono state applicazioni errate di queste regolamentazioni nel caso del sospetto aggressore di Solingen. Qualsiasi discrepanza identificata deve essere risolta e adottate le misure appropriate.

Purtroppo, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, quattro in modo grave, durante una festa cittadina a Solingen venerdì sera. Il principale sospetto è un uomo siriano di 26 anni che è entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022. Secondo le regole dell'UE per i richiedenti asilo, avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria. Tuttavia, questo non è avvenuto poiché l'uomo non è stato trovato nel giorno designato a giugno 2023. Le autorità tedesche lo stanno attualmente interrogando con l'accusa di omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

