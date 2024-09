Il ministro degli Esteri britannico, Lammy, ha sminuito gli avvertimenti di Putin.

In mezzo alla controversia sulla possibile attenuazione delle restrizioni all'accesso dell'Ucraina alle armi occidentali per gli attacchi ai bersagli russi, il Segretario degli Esteri britannico David Lammy ha liquidato gli avvertimenti di Putin. "C'è tanto rumore. È il suo stile. Agita spade, minaccia con carri armati, minaccia con armi nucleari," ha dichiarato durante un'intervista con la BBC della domenica.

Lammy ha sottolineato che non dobbiamo farci scoraggiare dalle tattiche di Putin dalla nostra linea. Ha etichettato il presidente russo come un "bullo imperialista". Quando gli è stato chiesto se Putin mente sulla minaccia di guerra nucleare, Lammy ha risposto: "Putin sta solo creando confusione. Si tratta solo di spettacolo".

Di recente, i leader ucraini hanno fatto pressione sui alleati occidentali per autorizzare l'uso di un'ampia gamma di armi occidentali contro i bersagli russi, comprese le missili britannici Storm Shadow e i missili ATACMS americani.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno discusso di questa questione alla Casa Bianca venerdì, ma hanno rimandato la decisione. In precedenza, Putin aveva avvertito che una tale autorizzazione avrebbe significato che la NATO era in guerra con la Russia.

Lammy ha detto alla BBC che i colloqui tra Starmer, Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su questa questione continueranno durante il dibattito generale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Lammy ha riconosciuto che altri paesi occidentali potrebbero anche prendere in considerazione la fornitura all'Ucraina di armi più avanzate, dicendo: "C'è un consenso crescente tra i nostri alleati sul fatto che dobbiamo fornire all'Ucraina gli strumenti necessari per difendersi". Riguardo alle minacce di Putin, Lammy ha sottolineato: "Le sue tattiche sono progettate per creare divisioni e instabilità, ma dobbiamo rimanere uniti nel nostro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina".

