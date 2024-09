"Il ministro degli Esteri britannico ha respinto le minacce di Putin definendole'sciocchezze significative' e 'fascisti imperialisti'"

David Lammy Respinge le Minacce di Putin come ChiacchiereIl Segretario degli Esteri britannico David Lammy respinge le minacce del Presidente russo Vladimir Putin come semplice spacconeria. "È tutto fumo e niente arrosto. Sbandiera carri armati, missili e persino armi nucleari come minacce," dice Lammy alla BBC. Nonostante le tattiche intimidatorie di Putin, "non dobbiamo lasciarci scoraggiare dal nostro cammino," afferma Lammy, definendo il leader russo un "tiranno assetato di potere." Chiedendogli se Putin mente quando minaccia la guerra nucleare, Lammy risponde: "Putin si sta solo lucidando le scarpe con le nostre paure. È una messinscena."

3:25 Almeno 28 Feriti in un Attacco con Missile Guidato a KharkivUn attacco con missile guidato su un grattacielo a Kharkiv, in Ucraina, lascia almeno 28 feriti, tra cui 3 bambini. "L'impatto ha innescato un incendio in un grattacielo residenziale," spiega il governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, su Telegram. Sono state danneggiate anche le infrastrutture della città.(Vedi anche gli aggiornamenti alle 9:46 e alle 7:03.)

2:55 Mosca Minaccia gli USA per le Sanzioni contro RTMosca critica aspramente le sanzioni statunitensi contro il canale televisivo di stato russo RT e minaccia rappresaglie. "Il governo degli Stati Uniti non la passerà liscia," dice Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, come riportato sul sito ufficiale del ministero. Si tratta di un avvertimento ai giornalisti americani ancora operativi in Russia. Nel marzo 2023, la Russia ha arrestato il reporter statunitense Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio. Gershkovich ha trascorso 16 mesi in detenzione prima di essere rilasciato in uno scambio di prigionieri.both Gershkovich e The Wall Street Journal hanno costantemente negato le accuse. Zakharova accusa gli Stati Uniti di censura e violazione della libertà di stampa. Con le sue azioni contro RT, gli Stati Uniti hanno avviato una nuova ondata di restrizioni contro i media e i giornalisti russi, si lamenta Zakharova.

2:28 Il Presidente Iraniano Parteciperà al Summit BRICS in RussiaL'Iran sta rafforzando i suoi legami con la Russia e parteciperà al summit BRICS. Il Presidente Hassan Rouhani si recherà a Kazan, in Russia, secondo l'ambasciatore iraniano a Mosca, come riportato dai media russi. L'ambasciatore Ali Akbar Salehi ha annunciato anche un incontro bilaterale con il Presidente russo Putin durante il summit dall'22 al 24 ottobre. È prevista un'accordo di cooperazione completa. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti John Kerry ha accusato l'Iran di fornire missili alla Russia per l'uso in Ucraina. L'Iran lo nega.

1:55 Il Nuovo Ministro degli Esteri di Kyiv Avverte: Non Credere alle Bufale di PutinIl ministro degli Esteri di Kyiv, Andrij Sybiha, avverte gli alleati dell'Ucraina di non lasciarsi intimidire dalle minacce di Putin. Il suo obiettivo è erodere il sostegno all'Ucraina. "Invece, gli alleati dovrebbero rafforzarlo," scrive Sybiha su Facebook. "Le bufale di Putin non funzionano." Punta il dito sul fatto che Putin ha minacciato conseguenze non specificate molte volte senza mai attuarle. È successo quando l'Occidente ha iniziato a fornire armi all'Ucraina, quando la Finlandia e la Svezia hanno aderito alla NATO e quando l'Ucraina ha ricevuto i suoi primi caccia F-16. "Di fronte alla forza, Putin si ritira e trova modi per spiegarlo al suo popolo."

1:30 "La Posizione Tedesca sui Missili Taurus Percepita come Ostinata"Il dibattito sull'invio di missili cruise Taurus dalla Germania all'Ucraina si intensifica, ma il Cancelliere Scholz ha reso chiaro che non darà il suo consenso. Questa posizione non è ben accolta in Ucraina, come riportato dalla corrispondente di ntv Kavita Sharma.

1:03 Il Governatore Rapporta Due Morti in un Attacco con Missile Russo a OdessaAlmeno due persone sono morte in un attacco con missile russo nei sobborghi di Odessa, in Ucraina, secondo i resoconti ucraini. Le vittime, una coppia, sono morte sabato sera, come riferito dal governatore della regione. Un'altra persona è rimasta ferita. I risultati preliminari suggeriscono che è stato utilizzato un munizionamento contenente mine antiuomo proibite. L'aeronautica ucraina riferisce che due missili hanno colpito i sobborghi.

12:28 L'Esercito Ucraino Distrugge un Ponte Ponton Russo e un Centro di ComandoL'esercito ucraino riferisce di aver distrutto un ponte ponton costruito dai russi. La posizione del ponte non è specificata dallo Stato Maggiore dell'Esercito. In totale, sei aree di concentrazione nemica sono state colpite dall'aria o con l'artiglieria il giorno precedente, si riferisce. Oltre al ponte ponton, è stato distrutto anche un sistema d'artiglieria. Un altro obiettivo era un centro di comando e controllo.

11:58 Donne Ucraine Deminano i Campi in Assenza degli UominiA causa della guerra in Ucraina, centinaia di migliaia di soldati combattono, creando una carenza di manodopera, soprattutto in lavori tradizionalmente maschili. Di conseguenza, un numero crescente di donne si sta riqualificando e assume questi ruoli. La giornalista Kavita Sharma visita alcune di loro nel sud-est dell'Ucraina e vicino a Kyiv.

11:25 Ischinger Suggestiona il Rilassamento delle Restrizioni sulle Armi per l'UcrainaL'ex capo della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Wolfgang Ischinger, suggerisce di allentare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali da parte dell'Ucraina. "Se dicessimo semplicemente che ci impegniamo a far sì che l'Ucraina utilizzi i sistemi d'arma che forniamo secondo le linee guida del diritto internazionale, sarebbe più chiaro e facile per tutti," ha detto Ischinger al "Süddeutsche Zeitung." Ciò significherebbe che gli ospedali non potrebbero essere taken

10:53 Scambi di Prigionieri in Aumento Dopo l'Operazione Kursk Gli esperti suggeriscono che l'aumento degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia potrebbe essere legato all'operazione Kursk avviata dall'Ucraina il 6 agosto. Da allora, ci sono state tre occasioni che hanno portato a un totale di 267 prigionieri scambiati per parte, secondo le ricerche dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). In confronto, solo tre scambi sono avvenuti tra gennaio e agosto, coinvolgendo circa 800 ucraini e 800 russi. Le autorità ucraine affermano che l'offensiva di Kursk ha rafforzato la posizione di trattativa dell'Ucraina con la Russia, poiché il Cremlino ha costantemente respinto i tentativi dell'Ucraina di organizzare uno scambio.

10:16 Russi Avanzano sull'Est del Fronte Le forze russe stanno progressivamente avanzando sulla linea del fronte orientale in Ucraina, facendo progressi graduali vicino a Wuhledar e a sud del importante snodo logistico di Pokrowsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, le forze russe non hanno ancora raggiunto significativamente Pokrowsk negli ultimi sette giorni.

09:46 Ucraina Rapporta Attacchi Aerei e Missile L'aeronautica ucraina riferisce che la Russia ha lanciato 14 droni durante la notte, con la difesa aerea che ne ha abbattuti dieci. È stato anche intercettato un missile guidato. Inoltre, la Russia ha sparato due missili balistici, ma l'aeronautica non ha fornito aggiornamenti sui loro risultati o eventuali danni collaterali o vittime attribuibili agli attacchi. Le autorità della regione di Kharkiv hanno segnalato incendi a causa del bombardamento russo e danni all'infrastruttura di diversi edifici a Kharkiv città.

09:10 Preoccupazione per l' Espansione del Sistema di Riconoscimento Faciale dei Subway Russi L'espansione di un sistema di pagamento facial recognition nei subway russi sta causando preoccupazione tra i difensori dei diritti umani. Radio Free Europe/Radio Liberty, sponsorizzata dagli Stati Uniti, riferisce che il sistema "Face Pay", accessibile a Mosca da tre anni, è ora pronto per il debutto in sei città aggiuntive, tra cui Kazan, dove gli utenti possono iscriversi al sistema. Per fare pagamenti, gli utenti devono semplicemente guardare in una telecamera equipaggiata al tornello, secondo i media russi. Il sistema è anche previsto per essere implementato in tutti i subway russi entro il prossimo anno. I critici temono che a Mosca le telecamere di sicurezza siano state utilizzate per arrestare persone sospettate di aver partecipato a proteste anti-governative e giornalisti che documentano gli eventi. L'avvocato Andrei Fedorkov, che lavora con l'organizzazione per i diritti umani russa bandita Memorial per sostenere i prigionieri politici, teme che "Face Pay" potrebbe essere utilizzato anche a questo scopo, poiché potrebbe diventare "un altro potente strumento per il monitoraggio e il controllo dei cittadini".

08:02 Difese Aeree Russe Abbattuti 29 Droni sulla Territorio Durante la Notte Le difese aeree russe hanno apparentemente abbattuto 29 droni su diverse regioni durante la notte, secondo il Ministero della Difesa russo. I droni erano stati lanciati dall'Ucraina e la maggior parte di essi è stata intercettata sulla regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina.

07:31 Stegner Difende la Partecipazione alla Protesta Anti-Armi L'esperto di politica estera del SPD, Ralf Stegner, difende il suo piano di partecipare a una dimostrazione che vedrà anche la partecipazione di Sahra Wagenknecht, cofondatrice del Partito della Sinistra. Egli afferma di non schierarsi con nessuno e di voler esprimere le sue vedute socialdemocratiche nel suo discorso. Inoltre, chiarisce di non essere d'accordo con tutte le opinioni degli oratori o di appoggiare tutte le richieste fatte. "Finché non ci sono fascisti, anti-semiti e razzisti, posso tollerare le opinioni diverse." La "manifestazione per la pace a livello nazionale" del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa chiamata "Mai più guerra - Deponi le armi". L'iniziativa chiede trattative per un immediato cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza, e nessun esportazione di armi verso l'Ucraina, Israele o qualsiasi altro paese. Critica anche l'aumento militare del governo federale guidato dal SPD. Michael Roth del SPD ha criticato la manifestazione, dicendo: "Il fatto di non etichettare Russia e Hamas come belligeranti è un fallimento". La deputata FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha commentato il piano di Stegner di partecipare, dicendo: "Questo fa veramente male al suo partito e al governo". Leggi di più qui.

07:03 Kharkiv Sottoposto ad Attacchi Russi per L'ennesima Volta Kharkiv è stata attaccata nuovamente dalle forze militari russe durante la notte, secondo le autorità ucraine. Il governatore della regione afferma che un edificio su un campus ospedaliero è stato danneggiato, causando un incendio in un'istituzione educativa che è stata colpita da un lanciarazzi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Kharkiv è una delle città più bombardate, situata solo a circa 30 chilometri dal confine con la Russia.

06:29 L'Offensiva Ucraina Probabilmente Impegnata un Numero Crescente di Soldati Russi L'offensiva ucraina sembra impegnare un numero crescente di truppe russe, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra. L'offensiva ha costretto il comando militare russo a riassegnare unità dall'Ucraina alla regione di Kursk e a inviare truppe fresche dalla Russia a Kursk invece che sulla linea del fronte in Ucraina. Inizialmente, c'erano 11.000 soldati russi stanziati nella regione di Kursk, ma ora l'Ucraina stima che ci siano tra 30.000 e 45.000 soldati.

03:04 Consigliere di Biden: il Presidente Si Concentrerà sull'Ucraina per il Resto del Mandato Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intende utilizzare il resto del suo mandato per rafforzare la posizione dell'Ucraina nel suo conflitto con la Russia, secondo il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Parlando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Sullivan ha espresso l'intenzione di Biden di "posizionare l'Ucraina in modo ottimale per la vittoria" nei prossimi quattro mesi.

01:43 Rapport: Ex-politici britannici incitano l'Ucraina ad utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russoCinque ex-ministri della difesa britannici, tra cui l'ex primo ministro conservatore Boris Johnson, stanno apparentemente incitando il leader laburista Keir Starmer a consentire all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza il sostegno degli Stati Uniti, secondo il Sunday Times. Hanno avvertito il primo ministro attuale che "ogni ulteriore ritardo rafforzerebbe solo il presidente Putin," secondo il rapporto.

00:52 Capo dei servizi segreti: la Corea del Nord rappresenta la maggiore minaccia per l'Ucraina tra gli alleati della RussiaSecondo il capo dei servizi segreti ucraino Kyrylo Budanov, la Corea del Nord rappresenta la maggiore minaccia per l'Ucraina tra gli alleati della Russia. "Tra tutti questi alleati della Russia, la Corea del Nord è la nostra principale preoccupazione," ha dichiarato durante la conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv. L'assistenza militare della Corea del Nord alla Russia, inclusi grandi quantitativi di munizioni, "sta significativamente intensificando i combattimenti," ha notato in risposta a una domanda sulla collaborazione da parte di alleati della Russia come l'Iran e la Cina. Il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva annunciato piani per rafforzare i legami con la Russia durante i suoi colloqui con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu venerdì. Kyiv sta monitorando i convogli di armi della Corea del Nord verso Mosca e osservando il loro impatto sul campo di battaglia. "C'è un collegamento diretto. Stanno fornendo quantità significative di artiglieria, il che è preoccupante," ha aggiunto il capo dei servizi segreti ucraino.

23:21 L'Ucraina prevede problemi di reclutamento per la Russia entro la metà del 2025La Russia incontrerà problemi di reclutamento entro la metà del prossimo anno, secondo l'Ucraina. Il governo di Mosca si troverà in difficoltà durante l'estate del 2025, dovendo dichiarare la mobilitazione o ridurre l'intensità dei combattimenti in qualche modo, sostiene il capo dei servizi segreti ucraino Kyrylo Budanov in una conferenza a Kyiv. Ciò potrebbe cambiare drasticamente il corso della Russia. Mosca non ha ancora commentato in merito.

22:20 Scholz: l'attacco russo all'Ucraina è 'assolutamente stolto'Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha criticato il presidente russo Vladimir Putin per aver messo a rischio il futuro della Russia con l'invasione dell'Ucraina. "La guerra è anche assolutamente stolta dal punto di vista della Russia," ha dichiarato durante un dialogo con i cittadini come membro del Bundestag SPD nella città brandeburghese di Prenzlau. Per le sue ambizioni imperialistiche, Putin sta inviando centinaia di migliaia di soldati russi a sostenere feriti e morti, e sta danneggiando i rapporti economici della Russia con numerosi paesi in tutto il mondo. "E l'Ucraina avrà un esercito più forte di quanto non avesse prima," ha aggiunto Scholz. La Germania continuerà ad aiutare militarmente l'Ucraina per impedire al paese attaccato di collassare e per impedire il successo di una flagrante violazione delle regole in Europa. "Putin sta compromettendo il futuro del suo paese." Una risoluzione pacifica può essere raggiunta solo se la Russia riconosce che l'Ucraina non è uno stato vassallo.

22:01 Risultati misti negli scontri di KurskLe forze ucraine stanno catturando nuovi territori nella loro offensiva nella regione russa di Kursk, ma stanno anche perdendo terreno a causa dei contrattacchi russi. Secondo il canale militare filo-governativo Deep State, le unità ucraine hanno conquistato tre nuovi insediamenti. Tuttavia, i contrattacchi russi stanno respingendo le truppe ucraine intorno al villaggio di Snagost. Una significativa breccia nelle linee difensive ucraine è evidente in una mappa pubblicata da Deep State. Queste affermazioni non possono ancora essere confermate in modo indipendente. All'inizio di agosto, le truppe ucraine hanno invaso la regione di confine russa di Kursk, rivendicando il controllo su circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, compreso il comune di Sudcha. Gli esperti suggeriscono guadagni territoriali più contenuti. Questa settimana, l'esercito russo ha fatto il suo primo tentativo significativo per espellere le truppe ucraine.

21:41 USA: ritardi nell'aiuto militare all'Ucraina a causa di 'problemi logistici'I ritardi nell'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina sono dovuti a "complesse questioni logistice," secondo gli ufficiali americani. "Non si tratta di mancanza di volontà politica," dice Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, a Kyiv, la capitale ucraina, durante la conferenza Yalta European Strategy (YES), a cui ha partecipato via video. Data la situazione dell'Ucraina, gli Stati Uniti devono "fare di più e fare meglio," ammette Sullivan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è "determinato" a utilizzare il tempo rimanente nel suo mandato per "posizionare l'Ucraina in modo favorevole per prevalere," afferma. Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si incontreranno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York più tardi questo mese, annuncia Sullivan.

20:57 Scholz: pianifica di processare i sabotatori del gasdotto Nord Stream nei tribunali tedeschiOlaf Scholz ha definito il sabotaggio dei tubi del gasdotto Nord Stream nel mar Baltico un "atto terroristico." In qualità di cancelliere tedesco, Scholz intende processare i responsabili nel sistema giudiziario tedesco. Ha ordinato a tutte le agenzie di sicurezza e al pubblico ministero federale di indagare sull'incidente senza pregiudizi, menzionando questo durante un dialogo con i cittadini come membro del Bundestag SPD nella città brandeburghese di Prenzlau. "Il nostro obiettivo è portare coloro che sono responsabili davanti a un tribunale tedesco se riusciamo a cattur

20:24 G7 Condanna l'Iran per la Fornitura di Razzi alla RussiaLe voci di forniture di razzi da parte dell'Iran alla Russia hanno spinto il G7, un gruppo di importanti economie democratiche, a condannare questi rifornimenti di armi. Nonostante gli appelli internazionali per porre fine a queste consegne, l'Iran continua ad armare la Russia, aumentando il suo contributo militare al conflitto contro l'Ucraina, secondo un comunicato congiunto di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e il capo della politica estera dell'UE. La Russia utilizza armi iraniane per uccidere civili ucraini e attaccare infrastrutture essenziali. Di recente, Regno Unito e Stati Uniti hanno riferito che la Russia ha acquisito missili balistici dall'Iran. Teheran ha negato queste accuse. "L'Iran deve cessare ogni appoggio alla guerra illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e porre fine alla consegna di missili balistici, droni e tecnologia correlata che rappresentano una minaccia diretta per il popolo ucraino e per la sicurezza internazionale ed europea", si legge nella dichiarazione pubblicata dalla presidenza del G7 italiana. "Rimane nostro impegno tenere l'Iran responsabile per il suo indegno sostegno alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che mina la sicurezza globale." Germania, Francia e Regno Unito hanno già attuato nuove sanzioni contro l'Iran, e l'UE sta valutando sanzioni più severe. Scopri di più qui.

19:41 Putin Esalta la Libertà di Stampa nel Messaggio ai Media del Summit dei BricsIn un apparente paradosso per i suoi critici imprigionati, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza della libertà di stampa e dell'informazione. In un messaggio video ai partecipanti del summit dei media dei paesi Brics a Mosca, Putin ha dichiarato che "data l'evoluzione del complesso processo di multipolarità", è fondamentale proteggere i concetti di affidabilità delle informazioni. "La vera libertà di parola, che rappresenta diverse opinioni, favorisce la ricerca di soluzioni e di soluzioni condivise ai problemi del mondo", ha affermato Putin. Secondo lui, i media svolgono un ruolo chiave nel promuovere un ordine mondiale equo, offrendo alle persone una "visione non faziosa e imparziale del mondo". Tuttavia, nonostante le parole di Putin, la libertà di stampa e dei media non esiste nel regime autoritario della Russia. I media indipendenti sono stati chiusi e repressi, con gli oppositori del governo perseguitati dal sistema giudiziario. L'agenzia di stampa russa TASS esiste dal 1904, originariamente operante con diversi nomi e denominazioni. Oggi è la più grande agenzia di stampa del paese e viene comunemente vista come la voce del governo.

19:20 Scholz Rifiuta la Consegna dei Missili Cruise Taurus all'UcrainaIl cancelliere tedesco Olaf Scholz ha categoricamente escluso la fornitura di armi a lunga precisione all'Ucraina, comprese le missili cruise Taurus, con un raggio d'azione dalla Ucraina a Mosca (circa 500 chilometri), a causa del potenziale di "grave escalation". Durante un dialogo con i cittadini nella città brandeburghese di Prenzlau, ha confermato il suo rifiuto di consegnare missili cruise Taurus, aggiungendo che questa posizione si applica anche ad altre armi a lungo raggio che possono raggiungere tali distanze. "Ho detto no a questo. E questo, naturalmente, si applica anche ad altre armi", ha chiarito Scholz. "Questo rimane il caso. Anche se altri paesi prendono decisioni diverse." (Vedi anche l'articolo alle 17:24.) L'arma più lunga che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, in grado di colpire obiettivi a 84 chilometri di distanza.

La Commissione esprime preoccupazione per le sanzioni degli Stati Uniti contro RT, vedendole come una minaccia alla libertà di stampa.

Despite Putin's threats, The Commission urges Ukraine's allies not to be deterred from their course and to strengthen their support for Ukraine.

