- Il ministro chiede un cambiamento delle linee guida per le cliniche pediatriche

Il Ministro della Salute del Basso Sassonia Andreas Philippi sta chiedendo miglioramenti nei requisiti di personale per gli ospedali pediatrici. Ha detto che non è chiaro perché le specializzate chirurgie pediatriche attualmente richiedono un minimo di cinque specialisti, mentre aree con pazienti più gravi, come la neurochirurgia, ne richiedono solo tre. Il ministro ha sottolineato che i requisiti attuali non sono fattibili a causa della mancanza di personale specializzato. Ci sono sei dipartimenti di chirurgia pediatriche specializzati nel Basso Sassonia. Oggi, si incontrerà con il Ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD) all'ospedale pediatrico sul Bult a Hannover.

Tra le altre cose, Philippi sta spingendo per una cura sanitaria affidabile nelle aree rurali come parte della prevista riforma degli ospedali federali. "I requisiti di qualità proposti dal governo federale non sono fattibili per molte cliniche specializzate e non sono nemmeno significativi in termini di contenuto", ha detto. Pertanto, alcune delle proposte potrebbero avere un impatto negativo sulla cura sanitaria nelle aree rurali. Ne discuterà con Lauterbach.

despite the ongoing resistance from the states, Lauterbach (SPD) introduced the reform in the Bundestag. The draft laws aim to reduce financial pressure and establish uniform quality regulations. To do this, the payment system will be changed to include flat rates for treatment cases. In the future, hospitals will receive 60 percent of their payment for maintaining certain offers. The financing by health insurance companies will be based on more precisely defined "performance groups" that also set minimum requirements.

Gli ospedali pediatrici del Basso Sassonia, come quello sul Bult a Hannover, potrebbero trarre beneficio dalle richieste di Philippi per miglioramenti nei requisiti di personale. La mancanza di chirurghi pediatrici specializzati sta rendendo difficile per gli ospedali pediatrici soddisfare i requisiti attuali.

