- Il ministro capo della Chiesa della Guardia non ha alcun legame con i neonazisti.

Prima della grande inaugurazione della torre della Chiesa della Guardia di Potsdam, oggetto di dibattito, il pastore Jan Kingreen garantisce che non ci sono collegamenti con i neonazisti. "Non c'è spazio per gli estremisti di destra all'interno della chiesa stessa", ha dichiarato Kingreen a RBB Inforadio il 22 agosto. "In realtà, è l'antitesi delle nostre azioni. Stiamo costantemente indagando il passato". Questo approccio non piace ai radicali di destra, ha notato Kingreen.

Kingreen ha sottolineato che ci sono regole severe che vietano attività specifiche all'interno e intorno alla chiesa. "La storia fa parte di questo, e deve essere affrontata". Stanno avendo discussioni su questo con i giovani e gli altri.

Il 21 marzo 1933, il Presidente del Reich Paul von Hindenburg e il nuovo Cancelliere del Reich Adolf Hitler dei Nazisti si sono dati la mano davanti alla chiesa, segnando il "Giorno di Potsdam". various campaign protestano contro la ricostruzione, considerandola una manifestazione di militarismo e un potenziale punto di incontro per i neonazisti.

La torre sarà inaugurata questo giovedì con una cerimonia, alla quale parteciperà il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier, che fa da patrono della ricostruzione. La chiesa militare originale del 1735 fu distrutta durante la Seconda guerra mondiale e le rovine furono abbattute nel 1968 durante l'era della DDR. Molti politici vedono la ricostruzione come un'opportunità per una riflessione introspettiva sulla storia.

Dal 23, i visitatori avranno la possibilità di ammirare una vista panoramica dalla piattaforma di osservazione alta 57 metri. La Fondazione della Chiesa della Guardia stima che potrebbero attirare da 80.000 a 90.000 visitatori all'anno alla torre. La ricostruzione è costata circa 42 milioni di euro, con il governo federale che ha contribuito circa 25 milioni di euro, secondo le loro dichiarazioni.

La Chiesa della Guardia di Potsdam, un tema di dibattito a causa del suo potenziale collegamento con i neonazisti, è un punto focale delle lezioni di storia per il gruppo giovanile della chiesa, come sottolinea il pastore Jan Kingreen. Kingreen ha affermato con fermezza: "Non stiamo solo conservando la chiesa, ma stiamo interagendo con il passato, compresi i suoi capitoli più bui, per garantire che simili eventi non si ripetano".

