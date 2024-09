- Il ministro approva in generale una valutazione favorevole delle ricette elettroniche.

Stefanie Drese, Ministro della Salute del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, elogia generalmente la prescrizione elettronica, nonostante le difficoltà iniziali. Riconosce che richiede un cambiamento e una curva di apprendimento per le strutture mediche, le farmacie e i cittadini assicurati. Nonostante alcuni intoppi, come occasionali ritardi nella liberazione della prescrizione e difficoltà delle farmacie nell'adattarsi ai farmaci alternativi, i vantaggi delle applicazioni digitali della salute superano i problemi, come dichiarato dalla politica SPD in risposta a una domanda dell'agenzia stampa tedesca. Sottolinea che la transizione del settore sanitario verso la digitalizzazione è la scelta giusta.

A partire dal 1° gennaio 2022, tutte le strutture mediche tedesche sono state obbligate a emettere prescrizioni digitali come standard. Invece dei tradizionali foglietti rosa, possono essere riscossi in tre modi: passando la carta sanitaria elettronica dell'assicurazione presso il dispositivo della farmacia, tramite un'applicazione speciale per la prescrizione elettronica o utilizzando un codice QR stampato su carta.

Il ministero ha riferito che, in generale, i clienti accettano bene la prescrizione elettronica. Tuttavia, ci sono ancora casi in cui i codici QR vengono stampati come soluzione temporanea. Inoltre, ci sono stati ritardi nella liberazione delle prescrizioni nelle strutture mediche e le farmacie hanno incontrato difficoltà nel modificare o adattarsi ai farmaci sostitutivi, come dichiarato da un rappresentante del ministero.

L'Associazione dei Medici delle Assicurazioni Sanitarie del Meclemburgo, in risposta a una domanda, ha indicato che la prescrizione elettronica funziona, ma non abbastanza bene da mantenere ancora un flusso di lavoro regolare. In precedenza, l'associazione aveva criticato l'impossibilità di emettere prescrizioni elettronica per i pazienti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei cittadini assicurati privatamente.

