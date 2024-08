L'inizio della scuola dopo le vacanze estive - Il ministro annuncia il nuovo anno scolastico

Il Ministro della Pubblica Istruzione del Nord Reno-Westfalia, Dorothee Feller, informerà giovedì (alle 11:00) poco prima della fine delle vacanze estive sui punti focali dell'anno scolastico nuovo. Non sono previste riforme strutturali di grandi dimensioni per il 2024/25.

Tuttavia, il programma Startchancen a livello nazionale inizierà con il nuovo anno scolastico. Inizialmente, 400 scuole del Nord Reno-Westfalia sono state selezionate per il finanziamento. In totale, 920 scuole in situazioni sociali difficili saranno specificamente supportate. Il governo federale fornirà circa 2,3 miliardi di euro per questo nei prossimi dieci anni. Anche lo stato prevede di investire.

La prossima settimana, circa 2,5 milioni di studenti torneranno in più di 5.400 scuole. Ciò rappresenta circa 45.000 bambini e giovani in più rispetto all'anno scolastico precedente, secondo il Ministero della Pubblica Istruzione di Düsseldorf.

Più alunni di prima elementare

Secondo la previsione attuale del numero di studenti, circa 180.000 studenti sono attesi per iniziare il primo anno delle scuole pubbliche e private nel 2024/25. Nel 2023/24, circa 4.000 bambini in meno hanno iniziato la scuola, secondo i dati ufficiali delle scuole.

Gli alunni di prima elementare potranno festeggiare il loro primo giorno di scuola con una busta di caramelle e nuovi zaini il mercoledì o il giovedì. Tutti gli altri inizieranno il nuovo anno scolastico il mercoledì dopo sei e mezzo settimane di vacanze estive.

Impiegati insegnanti controversi

Alla tradizionale conferenza stampa per segnare l'inizio dell'anno scolastico, verrà probabilmente discussa la recente sentenza del Tribunale Amministrativo di Münster sulle assegnazioni di insegnanti alle scuole svantaggiate nel Nord Reno-Westfalia. Lo scorso fine settimana, il tribunale ha bloccato questa pratica controversa in due casi, sostenendo che i criteri di selezione non erano appropriati.

Ciò ha significato che le richieste di emergenza di un'insegnante di scuola elementare e di un'insegnante di scuola superiore sono state soddisfatte. Tuttavia, l'istituto dell'assegnazione non è stato abolito in modo fondamentale, ha sottolineato il Ministero della Pubblica Istruzione.

