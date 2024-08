- Il Ministero sta esaminando i rapporti di scadenza.

Il Ministero della Giustizia del Nord Reno-Vestfalia sta effettuando controlli per determinare se ci siano state ampie scadenze delle indagini a causa della carenza di personale negli uffici del pubblico ministero dello stato. "Stiamo riesaminando la questione", ha dichiarato un portavoce del Ministero della Giustizia NRW alla dpa. Gli uffici del pubblico ministero sono stati invitati a fornire informazioni rilevanti. Il "Westfalen-Blatt" aveva precedentemente riferito che, ad esempio, i procedimenti presso l'Ufficio del Pubblico Ministero di Bielefeld stavano scadendo senza essere trattati. Si tratta di violazioni del codice della strada come lievi superamenti dei limiti di velocità in cui non è minacciato il ritiro della patente.

L'Unione Giustizia Tedesca non esclude che migliaia di procedimenti potrebbero essere interessati a livello statale. "Abbiamo ricevuto feedback corrispondenti dai colleghi degli uffici del pubblico ministero", ha dichiarato il presidente dell'unione Klaus Hammes. "A Colonia, la scadenza è stata evitata solo in molti casi ordinando lavoro straordinario 'volontario'".

Inizialmente, il Ministero della Giustizia NRW ha dichiarato che non ci sono numeri per dimostrare ampie scadenze a causa della carenza di personale. "Sembra che i numeri vengano tenuti nascosti dai capi dipartimento e non vengano segnalati ai livelli superiori", ha dichiarato Hammes.

Le violazioni amministrative e i procedimenti penali sono di competenza dei dipendenti dell'unità aziendale. All'inizio dell'anno, ne mancavano 800 negli uffici del pubblico ministero e nei tribunali. "A causa dell'eccesso di lavoro, molti procedimenti non possono essere completati. Si tratta di un filo rosso che attraversa l'intero sistema di giustizia", ha dichiarato Hammes. Molte delle posizioni vacanti non possono essere coperte a causa della mancanza di candidati.

Amnistia per eccesso di velocità a causa dell'eccesso di lavoro?

Alcuni trasgressori potrebbero quindi evitare le sanzioni per semplici violazioni del limite di velocità se presentano un'obiezione alla notifica della multa. "Dopo un'obiezione, l'ufficio del pubblico ministero deve richiedere una data al tribunale locale entro sei mesi. Se ciò non riesce, la questione scade", dice Christian Demuth, avvocato specializzato in diritto del traffico a Düsseldorf. "Accade più frequentemente di quanto accada in passato che si verifichi la scadenza assoluta nelle violazioni del codice della strada. Tuttavia, non è la regola. Posso anche immaginare che sia dovuto alla carenza di personale. I procedimenti penali sono procedimenti di massa. Più persone presentano obiezioni, più difficile diventa per il sistema di giustizia far fronte al carico di lavoro". Tuttavia, i trasgressori del codice della strada non possono fare affidamento su questo.

L'Associazione dei Giudici e dei Pubblici Ministeri in NRW né conferma né nega ampie scadenze: "Può essere il caso, ma non lo sappiamo. Non abbiamo numeri in merito", ha dichiarato il responsabile statale dell'associazione, Gerd Hamme. Tuttavia, è un fatto che il coefficiente di carico per il livello intermedio è stato recentemente calcolato al 118,4%, il che significa che il carico di lavoro per i singoli dipendenti è molto elevato.

