A causa del caldo, le autorità sanitarie invitano le persone in Assia a modificare il proprio comportamento. Le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi Celsius. Ciò significa allerta calore livello 2 in Assia, con avvertimento di stress termico estremo. "In particolare, i bambini, gli anziani e le persone con problemi di salute sono a rischio con il caldo," avvertono le autorità.

Si consiglia di restare in stanze fresche, evitare attività fisiche e aerare solo di notte o al mattino presto. Tende avvolgibili o tende da sole esterne devono bloccare la luce diretta del sole. Il raffreddamento può essere ottenuto con una doccia o un bagno. "I pacchi freddi, gli asciugamani bagnati e i bagni per i piedi possono anche fornire sollievo," consigliano le autorità. È importante bere abbastanza.

Chiamata alle strutture di assistenza

Le autorità di vigilanza hanno invitato le strutture di assistenza degli anziani e dei disabili a prestare particolare attenzione alla protezione dei loro assistiti. I servizi di assistenza domiciliare e i familiari caregiver devono anche rispondere alle temperature persistenti. Si invitano i familiari, i vicini, i caregiver e i medici curanti a prestare attenzione agli anziani particolarmente vulnerabili con problemi cardiaci e respiratori.

I bambini dovrebbero anche rimanere al chiuso durante l'ondata di calore e evitare attività all'aperto. I genitori devono assicurarsi che i loro figli bevano abbastanza acqua per rimanere idratati.

