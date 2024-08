Il ministero dell'Interno federale vuole migliorare la protezione contro armi e coltelli

A seguito di una serie di attacchi con coltelli negli ultimi mesi, le richieste di un cambiamento nel controllo delle armi sono diventate più forti. Il Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) aveva già proposto un divieto generale di portare coltelli in pubblico sui mezzi di trasporto in primavera.

Il Bundesrat ha richiesto un inasprimento delle regolamentazioni a metà giugno. Gli stati hanno richiesto un divieto generale di switchblade e un divieto di portare coltelli a lama fissa di oltre sei centimetri di lunghezza - attualmente, questi sono vietati solo se superano i dodici centimetri.

Faeser ha accolto le richieste corrispondenti degli stati. Come ha riferito una portavoce del ministero all'agenzia di stampa AFP giovedì, diversi richieste degli stati al governo federale sono incluse. "Questa iniziativa verrà esaminata nel processo legislativo dal governo federale."

Tuttavia, non è chiaro quanto rapidamente ci saranno cambiamenti. Le proposte di regolamentazione del controllo delle armi richiederebbero una revisione interna del governo, che non è ancora completa, ha detto una portavoce all'AFP. Pertanto, "non possono essere fatte ulteriori dichiarazioni in termini di tempo". Il Bundesrat aveva già criticato il fatto che una bozza di legge sul controllo delle armi annunciata dal Ministero federale fosse in consultazione intergovernativa da più di un anno.

I Verdi nel Bundestag hanno richiesto che "la tanto attesa riforma del controllo delle armi" venga affrontata. La parlamentare Irene Mihalic ha detto all'agenzia di stampa AFP che trova anche l'idea del sindacato di polizia "fondamentalmente molto buona" per creare incentivi per la resa volontaria di coltelli pericolosi.

Il presidente federale GdP Jochen Kopelke aveva richiesto un'amnistia per la resa di armi da taglio martedì. Ha anche proposto un "bonus di rottamazione" in cui, ad esempio, coloro che consegnano un coltello a farfalla proibito riceverebbero un abbonamento annuale al servizio di streaming Netflix.

"Non deve essere l'abbonamento Netflix, ma un piccolo incentivo può motivare più persone a consegnare le loro armi", ha detto Mihalic. "Questo rende la Germania un po' più sicura."

In Germania, l'acquisizione e il possesso di certi coltelli come i coltelli a farfalla sono già proibiti. Una violazione può essere punita con una pena detentiva fino a tre anni o una multa. Secondo il Ministero dell'Interno, i coltelli con lama apribile a una mano, noti come "one-handers", nonché coltelli a lama fissa con una lunghezza della lama superiore ai dodici centimetri, non possono essere portati fuori dalla propria casa o proprietà. Le violazioni possono comportare una multa.

Le richieste del Bundesrat per l'inasprimento delle regolamentazioni sui coltelli includevano anche un divieto di portare coltelli a lama fissa di oltre sei centimetri di lunghezza sui mezzi di trasporto pubblici, che si allinea con le iniziative del governo federale in Germania. Le riforme

