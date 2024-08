Il ministero dell'Interno delinea le sanzioni contro il membro del consiglio di contea dell'AfD

Robert Sesselmann, in qualità di tesoriere distrettuale dell'AfD, promuove i voti per il suo partito in un video. Il Ministero degli Interni sta valutando l'imposizione di sanzioni su di lui a causa del requisito di neutralità politica per i tesorieri distrettuali.