Il ministero delle Finanze identifica la possibilità di un'ulteriore assistenza finanziaria verso l'Ucraina.

"La pentola è asciutta." È così che è stata formulata la posizione del governo tedesco sull'aiuto all'Ucraina. Di conseguenza, non dovrebbero essere distribuiti nuovi aiuti finanziari. Tuttavia, il Ministero federale delle Finanze è ancora aperto all'esame di "requisiti aggiuntivi". Lo ha dichiarato in una dichiarazione.

La Germania potrebbe ancora fornire ulteriore aiuto all'Ucraina a condizione che i fondi arrivino dai programmi internazionali. Il Ministero federale delle Finanze (BMF) ha dichiarato di essere "pronto a verificare la disponibilità di ulteriori fondi a breve termine" fino ad allora. Tuttavia, per farlo, questi "requisiti aggiuntivi" devono essere "chiaramente dichiarati e tracciabili" per rispettare tutte le regole di bilancio e ottenere l'approvazione del Bundestag tedesco. Al momento, non c'è una "dichiarazione di requisiti concreti". Pertanto, non può essere presa alcuna decisione o verifica.

L'ambasciatore dell'Ucraina in Germania, Oleksii Makeiev, ha dichiarato a "Bild am Sonntag": "La sicurezza dell'Europa dipende dalla capacità e dalla volontà politica della Germania di continuare a svolgere un ruolo significativo nel sostenere l'Ucraina". Kiev spera che il governo tedesco trovi modi per finanziare le nostre esigenze di sicurezza comuni per quest'anno. L'aiuto militare all'Ucraina è un investimento nella sicurezza e una garanzia di pace per l'Europa, ha detto l'ambasciatore.

Inizialmente, si è riferito che il governo tedesco non aveva intenzione di fornire nuovi aiuti all'Ucraina. Secondo un articolo del "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), non ci sono fondi freschi disponibili dopo la pianificazione del bilancio corrente. Le forniture approvate vengono ancora consegnate, ma le richieste aggiuntive del Ministero della Difesa non vengono approvate, secondo le istruzioni del Cancelliere federale Olaf Scholz. Il motivo è il taglio dei costi da parte della Cancelleria e del Ministero delle Finanze.

L'analista militare ha espresso critiche

Come ha scoperto il FAS da documenti, email e conversazioni in diversi edifici del governo e del parlamento tedesco, il Ministro delle Finanze Christian Lindner ha proposto una richiesta simile in una lettera al Ministro della Difesa Boris Pistorius l'5 agosto. Si dice che "nuove misure" possono essere approvate solo se "il finanziamento è garantito nei futuri piani di bilancio". Per quest'anno, sono già stati messi da parte circa otto miliardi di euro per l'Ucraina. Per l'anno successivo, il limite superiore previsto è di quattro miliardi di euro e si presume che sarà superato. "Fine della storia. La pentola è asciutta", ha dichiarato un portavoce del governo tedesco al FAS.

Il piano del governo tedesco è di finanziare il sostegno all'Ucraina attraverso un nuovo fondo internazionale, dopo di che, come recentemente concordato dal gruppo dei G7, i beni russi congelati verranno utilizzati per aiutare l'Ucraina.

L'analista militare Carlo Masala dell'Università delle Forze Armate tedesche di Monaco ha criticato questo piano. Anche se teoricamente è possibile rendere disponibili gli interessi sui beni congelati per l'acquisto di armi, Masala ha detto che "abbiamo visto che questa decisione di utilizzare i beni russi è stata presa da tempo e finora non è stato fatto alcun progresso".

Masala è preoccupato che il sostegno dal bilancio federale non possa essere sostituito. "Se l'aiuto viene ridotto e pochi beni congelati di oligarchi UE ricchi raggiungono l'Ucraina, allora, ovviamente, l'Ucraina avrà meno armi in futuro o

