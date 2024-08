Il Ministero delle Finanze federale approva un aiuto di un milione di dollari per l'evacuazione dei cittadini tedeschi dal Libano

Il Ministero federale delle Finanze ha approvato un finanziamento multimilionario per l'eventuale evacuazione dei cittadini tedeschi dal Libano. Ciò consentirà di sostenere spese fino a circa 4,5 milioni di euro, come rivelato in una lettera del ministero al Bundestag pubblicata martedì. Si presume che la richiesta sia stata avanzata dal Ministero degli Affari Esteri. A causa dell'urgenza, è stata saltata la procedura di consultazione prevista, durante la quale il Comitato di bilancio del Bundestag sarebbe stato informato in anticipo.

Il ministero giustifica questo passo con la situazione tesa nella regione del confine israeliano-libanese. "Potrebbe verificarsi una vasta conflitto militare a breve termine", afferma. Poiché gli evacuazioni via terra sono escluse, l'unica opzione è via mare. "È quindi urgentemente necessario riservare i traghetti per un'eventuale evacuazione", scrive il ministero. Ciò è necessario durante l'alta stagione estiva, poiché molti traghetti sono prenotati.

Il governo federale ha recentemente ridimensionato le aspettative di un'evacuazione rapida dei tedeschi dal Libano. "Non è probabile che ci sarà un rapido ponte aereo", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Affari Esteri. Il governo federale esorta nuovamente tutti coloro che sono coinvolti a partire il prima possibile con i propri mezzi.

Riguardo a un'eventuale operazione di evacuazione per i tedeschi in Israele, il portavoce si è riferito a un'operazione simile che è già stata effettuata dopo l'attacco di Hamas di ottobre.

L'approvazione dei fondi per l'evacuazione segnala la possibile necessità per i tedeschi di lasciare il Libano a causa della situazione volatile. Il ministero sottolinea la necessità di riservare i traghetti per un'eventuale evacuazione via mare, tenendo presente che le evacuazioni via terra sono improbabili.

