Condizioni di lavoro della polizia - Il Ministero della Giustizia si riferisce a progetti di costruzione per la polizia dopo le critiche

Dopo le critiche del sindacato della Polizia (GdP) sullo stato di molti commissariati in Brandeburgo, il Ministero dell'Interno ha fatto riferimento ai progetti di ristrutturazione in corso. Tuttavia, ha notato che una più rapida attuazione delle misure edilizie sarebbe auspicabile, anche se il suo impatto su questo è limitato. La GdP aveva descritto lo stato di molti commissariati come critico, con i progetti di costruzione che procedevano lentamente.

Ministero dell'Interno: 31 Progetti in Pianificazione e Attuazione

Il Ministero dell'Interno ha dichiarato di perseguire progetti di continua ristrutturazione, manutenzione e nuova costruzione. "Il Ministero dell'Interno si basa sulla cooperazione con l'Ufficio di Stato per la Proprietà e la Costruzione del Brandeburgo (BLB), che è responsabile di tutte le misure."

Attualmente, 31 progetti di polizia in Brandeburgo sono gestiti insieme al BLB, con pianificazione e attuazione in diverse fasi. L'investimento stimato ammonta a diversicento milioni di euro, secondo il Ministero. Inoltre, sono state presentate e sono in fase di valutazione ulteriori 42 misure. Il BLB, responsabile della gestione dei cantieri, fa parte del Ministero delle Finanze.

"L'intonaco si stacca dalle pareti degli uffici o non si provvede alla rimozione della muffa", ha criticato di recente Anita Kirsten, presidente di stato della GdP, sul "Märkische Oderzeitung". "Le condizioni in molte stazioni o presso l'Ufficio Centrale di Polizia Criminale sono critiche. Non è successo quasi nulla. Alcuni cantieri sono stati aperti, poi sono mancati gli addetti dello stato competente o sono state occupate altre priorità."

Kirsten ha chiesto maggiori investimenti, ad esempio, nella conversione dei veicoli della polizia. "Con le auto della polizia, abbiamo il problema che a causa dei vincoli di bilancio sono stati acquistati veicoli che sono semplicemente troppo piccoli per i nostri colleghi. Con l'equipaggiamento completo, che include tutto l'equipaggiamento che deve esserci, è a malapena possibile entrare nei sedili." L'equipaggiamento completo si riferisce all'equipaggiamento degli agenti di polizia su una cintura speciale.

Lo spazio nei veicoli della polizia può diventare stretto

"L'espansione continua dell'equipaggiamento personale (ad esempio, equipaggiamento protettivo, manganello, Taser) degli agenti di polizia, nonché dei veicoli, può talvolta influire sulle condizioni spaziali nel veicolo", ha ammesso il Ministero dell'Interno in risposta a una richiesta scritta. Ciò viene tenuto presente nei nuovi acquisti.

Date le critiche, anche da parte della fazione di opposizione Sinistra nel parlamento statale, che si risparmia a scapito degli agenti di polizia, il Ministero dell'Interno ha citato aumentati investimenti. Tra il 2020 e il 2024 sono stati investiti 121,1 milioni di euro nell'equipaggiamento e nell'equipaggiamento della polizia - molto di più del governo statale precedente. Nella precedente coalizione di governo, la Sinistra ha fornito il ministro delle Finanze.

Secondo il Ministero dell'Interno, al 1° luglio di quest'anno, 8.200 posti di lavoro presso la polizia del Brandeburgo erano stati occupati.

