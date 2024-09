Il Ministero della Giustizia norvegese sta valutando la possibilità di assicurare il suo confine con la Russia attraverso l'edificazione di barriere.

Norway potrebbe costruire una barriera lungo il suo confine con la Russia, come suggerito dal Ministro della Giustizia Emilie Enger Mehl. Secondo lei, una barriera di frontiera non solo è efficace per scoraggiare le intrusion, ma è anche dotata di sensori e tecnologia in grado di identificare qualsiasi attività vicina al confine. Ha espresso questi pensieri durante un'intervista con NRK, pubblicata sabato sera.

Le autorità norvegesi stanno attualmente valutando diverse strategie per rafforzare la sicurezza lungo i 198 chilometri di confine. Queste strategie potrebbero comportare la costruzione di una barriera, l'aumento dei pattugliamenti di frontiera o il potenziamento della sorveglianza.

Di recente, Enger Mehl ha visitato la Finlandia durante l'estate per osservare i loro metodi di sicurezza lungo il confine di 1.340 chilometri con la Russia. Dopo che oltre 1.300 migranti, per lo più privi di documenti appropriati, sono entrati illegalmente nel loro paese in un periodo di tre mesi, la Finlandia ha deciso di chiudere tutti i passaggi di frontiera con la Russia alla fine del 2023.

La Finlandia accusa la Russia di essere coinvolta in "conflitti grigi". Per ostacolare la Russia nell'utilizzo dei migranti come tattica, la Finlandia sta pianificando di erigere una barriera in determinate sezioni del suo confine. Questa regione si trova sulla periferia settentrionale della NATO e funge da confine esterno per l'UE.

Enger Mehl ritiene che la costruzione di una barriera potrebbe essere vantaggiosa anche per la Norvegia. "È una misura che potrebbe essere applicata all'intero confine o a specifiche sezioni di esso", ha dichiarato.

La considerazione della Norvegia di costruire una barriera di confine con la Russia si allinea con la decisione della Finlandia di rafforzare determinate sezioni del loro confine con strutture simili. Le misure di sicurezza aumentate in entrambi i paesi mirano a scoraggiare le entrate illegali e le potenziali minacce.

