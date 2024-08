Il Ministero della Difesa ritira le nuove norme sul trattamento della Bundeswehr con la Wehrmacht

La nuova regolamentazione ha "sollevato dubbi generali sulla Direttiva sulla tradizione del 2018, che rappresenta un impegno chiaro delle Forze Armate Tedesche per la democrazia e lo stato di diritto, senza riferimenti ai tempi della Wehrmacht," ha dichiarato ulteriormente il portavoce. Con il ritiro, "il ministero ha reso chiaro che non ci sono dubbi sull'impegno delle Forze Armate Tedesche per i valori dell'ordine democratico libero," ha aggiunto il dipartimento sul servizio di messaggistica istantanea X.

La Direttiva sulla tradizione emessa dal Ministero della Difesa Federale nel 2018 regola come le Forze Armate Tedesche gestiscono l'eredità storica della Wehrmacht. Nel suo nucleo, afferma che le Forze Armate Tedesche sono impegnate nella tradizione, ma che la Wehrmacht nel suo insieme non può fare da modello per le Forze Armate Tedesche a causa delle sue azioni durante la dittatura nazista. Questo dovrebbe rendere chiaro che le Forze Armate Tedesche sono un'istituzione democratica e non nella tradizione della Wehrmacht.

Tuttavia, nelle "note aggiuntive" pubblicate a luglio, il ministero ha dichiarato che gran parte della generazione fondatrice delle Forze Armate Tedesche era stata reclutata da ex soldati della Wehrmacht, alcuni dei quali si erano distinti per eccezionali risultati militari - e che questi uomini potevano far parte della tradizione delle Forze Armate Tedesche.

I critici si sono lamentati che questo includeva anche ex membri della Wehrmacht i cui convincimenti democratici erano dubbi e che erano in parte venerati in circoli estremisti di destra.

Questa discussione ha portato il Ministero della Difesa Federale a "riprendere in esame la formulazione e ritirarla dal mercato," ha dichiarato il portavoce. L'obiettivo dell'emendamento era in realtà di "fornire maggiori garanzie di comportamento" all'interno delle file. Tuttavia, si è ora dimostrato "a posteriori che non è stato vantaggioso."

Il portavoce ha reso chiaro che "l'eccellenza militare" da sola durante la Seconda Guerra Mondiale non è sufficiente "per essere degni di tradizione nel senso della Direttiva sulla tradizione." Sono degni di tradizione anche aspetti come l'orientamento dei valori o l'impegno per la democrazia e lo stato di diritto.

Le Forze Armate Tedesche sono state inizialmente criticate per aver concesso che una parte della loro generazione fondatrice proveniva da ex soldati della Wehrmacht, suscitando preoccupazioni per il loro impegno democratico. Dopo questa critica, le Forze Armate Tedesche, attraverso il Ministero della Difesa Federale, hanno deciso di rivedere la direttiva, riconoscendo che mostrare

Leggi anche: