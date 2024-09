Rifiuti ai punti di controllo di frontiera - Il ministero degli Interni tedesco ha riserve nei confronti del piano proposto dall'UE.

Al Ministero dell'Interno federale, si discutono le proposte della fazione dell'Unione per respingere in modo esteso i migranti ai confini della Germania. Secondo l'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri dell'UE hanno il potere di preservare l'ordine pubblico e garantire la sicurezza interna. Tuttavia, gli analisti legali hanno fatto notare che nessun Paese UE ha mai utilizzato l'articolo 72 davanti alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE) per giustificare azioni del genere. Inoltre, la CGUE ha etichettato l'uso di questo articolo incoerente con il Codice frontaliero di Schengen, sostenendo che il codice già tiene conto degli interessi legittimi degli Stati membri e include disposizioni per eccezioni in caso di gravi minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna. Il responsabile degli affari del CDU/CSU in parlamento, Thorsten Frei, ha sostenuto che il respingimento ai confini dei cittadini non UE senza validi motivi è in linea con la legislazione attuale, facendo riferimento all'articolo 72 del TFUE e ad altre disposizioni pertinenti.

