Il ministero degli Esteri ha reagito con orrore all'attacco israeliano contro un edificio scolastico

Dopo l'attacco aereo israeliano a un edificio scolastico a Gaza, il Ministero degli Esteri federale ha lanciato un nuovo appello drammatico a Israele e all'organizzazione islamista Hamas. "I resoconti da Gaza sono orribili. L'uccisione di civili in cerca di rifugio è inaccettabile. Gli attacchi ripetuti dell'esercito israeliano alle scuole devono fermarsi e essere immediatamente investigati", ha scritto il dipartimento del Ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) sulla piattaforma X.

La sofferenza delle persone in cerca di rifugio, uomini, donne e molti bambini, che fuggono dai combattimenti a Gaza da mesi, è incalcolabile. Non dovrebbero più essere coinvolti nel conflitto e Hamas non dovrebbe utilizzarli come scudi umani. "Le persone a Gaza, i prigionieri - tutta la regione ha urgentemente bisogno del cessate il fuoco umanitario e del rilascio dei prigionieri proposti dagli Stati Uniti, dall'Egitto e dal Qatar. Questa opportunità per alleviare la sofferenza deve essere colta ora."

Nell'attacco all'edificio scolastico, utilizzato come rifugio per i profughi, sono morte decine di persone, secondo i resoconti palestinesi. Un portavoce della Difesa Civile palestinese, controllata da Hamas, ha parlato di almeno 93 morti.

Il militare israeliano ha messo in dubbio queste cifre e ha parlato di un centro di comando di Hamas situato nell'oggetto preso di mira, dove sono stati uccisi almeno 19 comandanti e combattenti di Hamas e della Jihad Islamica.

La comunità internazionale sta chiedendo un'indagine immediata sui edifici scolastici sotto attacco, poiché i civili innocenti in cerca di rifugio hanno subito gravi perdite. Dopo l'incidente devastante in cui un edificio scolastico è stato utilizzato come rifugio per i profughi, crescono le preoccupazioni per la sicurezza di queste strutture.

