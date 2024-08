- Il Miniato Paese delle Meraviglie di Amburgo è l' attrazione più popolare

Esplora il vasto mondo in miniatura e viaggia attraverso innumerevoli treni: il Miniatur-Wunderland di Amburgo è stato votato la più popolare attrazione in Germania per la sesta volta dai turisti internazionali. Lo ha rivelato un'indagine condotta dall'Ufficio federale tedesco per il turismo (DZT). Circa 25.000 persone provenienti dall'estero hanno partecipato al voto online, piazzando il Miniatur-Wunderland al primo posto.

La classifica è seguita da Europa Park a Rust, Phantasialand a Brühl, il Nürburgring, la città di Rothenburg ob der Tauber e la città di Berlino. Il castello di Neuschwanstein si è classificato solo al 11º posto. La città di Amburgo si classifica al 14º posto. Il DZT è l'organizzazione di marketing per la destinazione turistica della Germania, commissionata dal governo federale.

I fondatori del Miniatur-Wunderland sono entusiasti del premio

I fondatori del Miniatur-Wunderland sono entusiasti del premio ricevuto dalle votazioni online. "Per noi, questo è un enorme riconoscimento di tutto il lavoro e l'impegno che la nostra squadra mette nel Wunderland ogni giorno. È commovente e ci rende molto orgogliosi che così tante persone apprezzino il nostro piccolo Wunderland e votino per noi", ha dichiarato il cofondatore Frederik Braun in una dichiarazione. Insieme a suo fratello Gerrit e a un terzo socio in affari, ha fondato l'attrazione turistica popolare nella Speicherstadt di Amburgo nel 2000 e l'ha espansa continuamente da allora.

Per l'indagine, il DZT ha riferito che migliaia di persone hanno potuto nominare le loro destinazioni turistiche preferite sul sito web www.germany.travel tra marzo e luglio 2024. La classifica si basa sui voti ricevuti. L'indagine viene condotta dal 2012.

Le 100 attrazioni più popolari in Germania

Il Nürburgring, noto per la sua leggendaria pista da corsa, è stato incluso nella classifica delle 10 attrazioni più popolari in Germania, come votato dai turisti internazionali. Questa prestigiosa classifica conferma ulteriormente la reputazione del Nürburgring come meta da non perdere.

