Il mini-ipopotamo dello zoo di Berlino si chiama Toni.

Inizio giugno ha visto la nascita di un cucciolo di ippopotamo nano al Zoo di Berlino. Per mesi è stato cercato un nome adatto per il nuovo arrivato, e ora è ufficiale: il mini ippopotamo si chiama Toni. Il nome è ispirato a un calciatore della DFB. Toni Kroos non è il riferimento previsto.

Il piccolo ippopotamo nano del Zoo di Berlino finalmente ha un nome: Toni. Il nome è ispirato al difensore centrale della nazionale di calcio tedesca, Antonio Rüdiger, ha annunciato lo zoo. Rüdiger ha assunto la sponsorizzazione onoraria del mini ippopotamo.

Più di 20.000 suggerimenti da tutto il mondo sono stati ricevuti dopo l'appello dello zoo, tra cui Hilde, Rosa, Else e Daisy, nonché idee più creative come Goldie, Schnuppe, Görli o Boulettchen. Lo zoo ne ha scelti cinque e una giuria ha preso la decisione finale. Il direttore dello zoo e del Tierpark, Andreas Knieriem, ha fatto parte della giuria.

Inizialmente, Knieriem preferiva nomi brevi e concisi con un riferimento a Berlino. "Ma è diventato presto evidente dalle proposte di nome presentate e dal loro enorme seguito sui social media che il nostro mini ippopotamo sta diventando una vera star a livello globale", ha dichiarato in una dichiarazione. La giuria voleva riflettere questo sviluppo con un nome che funzioni anche a livello internazionale.

La piccola ippopotamo sarà visibile allo zoo a partire da giovedì

Toni è nata il 3 giugno, il suo gemello è morto poco dopo la nascita. La piccola ippopotamo e sua madre hanno trascorso gli ultimi mesi nella zona posteriore della casa degli ippopotami. Aveva ancora bisogno di acquisire maggiore sicurezza nell'acqua più profonda. A differenza degli ippopotami di grandi dimensioni, gli ippopotami nani non sanno nuotare. Si spingono dal fondo e si muovono nell'acqua con un movimento planante. Il cucciolo di ippopotamo nano sarà visibile per la prima volta al pubblico giovedì.

Con diversi milioni di visualizzazioni su TikTok, l'animale è diventato una star del web, con fan negli Stati Uniti, in Australia e in Messico. L'habitat naturale degli ippopotami nani si trova nelle foreste pluviali dell'Africa occidentale. Si trovano solo in pochi luoghi sulla Costa d'Avorio, in Guinea, Liberia e Sierra Leone, ha riferito lo zoo. Si stima che ne rimangano meno di 2.500 adulti - e la tendenza è in calo. La maggiore minaccia è la deforestazione delle foreste da parte degli esseri umani.

