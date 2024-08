- Il miliardario Erbin diventa il nuovo capo del governo in Thailandia

Solo due giorni dopo che il Tribunale Costituzionale della Thailandia ha rimosso il Primo Ministro Srettha Thavisin, il regno ha eletto un nuovo leader: Paetongtarn Shinawatra, la 37enne presidente del partito al governo Pheu Thai e erede di una dinastia ricca, ha ottenuto una chiara maggioranza in una votazione parlamentare tenutasi quella mattina (ora locale). Diventerà il più giovane Primo Ministro della storia del regno.

Paetongtarn è la figlia del miliardario e ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra e la nipote dell'ex Primo Ministro Yingluck Shinawatra. Entrambi hanno servito per più mandati prima di essere rimossi da colpi di stato militari e andare in esilio.

Candidato Unico

Seguendo sua zia, Paetongtarn è solo la seconda donna a guidare la nazione del Sud-est asiatico. La coalizione di governo, che detiene una comoda maggioranza in parlamento, ha nominato lei come candidata unica giovedì. Srettha Thavisin (62) è stato rimosso dall'incarico mercoledì dopo una denuncia di 40 senatori - per aver presumibilmente violato il codice di condotta per i professionisti.

La decisione di nominare Paetongtarn come candidata unica è stata presa dalla coalizione di governo, che ha la maggioranza in parlamento. Il Governo ora è incaricato di supervisionare la transizione del potere a Paetongtarn, rendendola il più giovane Primo Ministro della storia della Thailandia.

