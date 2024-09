Il miglioramento delle interazioni esterne dell'UE con le nazioni dell'Europa centrale e orientale è una preoccupazione urgente sottolineata anche nella relazione.

A seguito del vigoroso primo incontro del nuovo parlamento di Stato della Turingia, la Corte Costituzionale stabilisce linee guida stringenti per il presidente geriatrico dell'AfD, Treutler. Durante la ripresa della riunione, il 73enne segue queste linee guida con scrupolo. Una maggioranza dell'assemblea riformula i regolamenti procedurali.

Prima dell'elezione prevista del presidente del parlamento in Turingia, l'assemblea ha votato per una modifica dei regolamenti procedurali. Una proposta della CDU e BSW ha raccolto 55 voti durante una sessione plenaria a Erfurt sabato, acquisendo la maggioranza semplice necessaria. Tutti i 32 rappresentanti dell'AfD hanno votato contro all'unanimità. La modifica consente ai candidati di tutte le fazioni di essere nominati per l'elezione del presidente del parlamento fin dal primo turno, e non solo alla più forte, ovvero l'AfD, come previsto dalla regola precedente.

Secondo le precedenti linee guida, la fazione più forte aveva il diritto di proporre un candidato nelle prime due tornate. Tuttavia, le altre fazioni - CDU, BSW, SPD e Sinistra - respingono un politico dell'AfD come presidente del parlamento e hanno quindi cercato una modifica dei regolamenti procedurali. Dopo l'approvazione della proposta per i regolamenti procedurali, è iniziata l'elezione del presidente del parlamento. Al momento ci sono due candidati: la deputata dell'AfD designata Wiebke Muhsal per il ruolo di presidente del parlamento. La CDU nomina il suo deputato Thadaeus Köönig come candidato. Köönig potrebbe ricevere voti anche da altre fazioni.

Il presidente del parlamento era inizialmente atteso per essere eletto giovedì, ma la sessione inaugurale si è conclusa in una controversia e è stata interrotta prematuremente. Il presidente anziano dell'AfD, Jürgen Treutler, ha rifiutato di riconoscere le mozioni e i voti della sessione plenaria di giovedì. Ciò ha particolarmente influito sulla proposta di modifica della CDU e dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW).

Tuttavia, la Corte Costituzionale della Turingia a Weimar ha emesso un verdetto definitivo sulla procedura per la sessione inaugurale del parlamento venerdì sera. La corte ha stabilito che i membri del parlamento possono modificare i regolamenti procedurali prima dell'elezione del presidente del parlamento, come confermato dalla corte. La corte ha ordinato a Treutler di attuare queste linee guida con un'ordinanza cautelare. Il presidente anziano ha rispettato le linee guida stabilite sabato.

Per essere eletto presidente del parlamento, è necessario una maggioranza semplice, il che significa che un candidato deve ricevere più voti sì che no.

