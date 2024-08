Il miglior lottatore si dimette immediatamente.

Il sogno dell'oro di Vinesh Phogat, la wrestler indiana, va in frantumi alle Olimpiadi. La 29enne è troppo pesante alla pesatura del secondo giorno di competizioni e viene squalificata. Ne segue quindi le dimissioni immediate: Vinesh Phogat ha dichiarato di aver concluso la sua carriera dopo aver mancato il posto in finale a Parigi. "La lotta ha vinto contro di me, ho perso. I tuoi sogni e il mio coraggio sono spezzati", ha scritto su X: "Non ho più forze. Addio lotta 2001-2024. Grazie a tutti. Mi dispiace".

Il sogno di una medaglia era già dolorosamente svanito sulla bilancia per Phogat. La contendente per l'oro, che avrebbe dovuto affrontare la statunitense Sarah Ann Hildebrandt nella finale dei 50 kg mercoledì sera, era leggermente in sovrappeso nonostante tutti gli sforzi e non è stata ammessa alla competizione.

"Sono state prese tutte le misure drastiche possibili, compreso il taglio dei capelli", ha dichiarato Dinshaw Pardiwala, capo medico della squadra olimpica indiana, in una breve dichiarazione del Comitato Olimpico Nazionale. Alla fine, l'atleta era "100 grammi" in sovrappeso, nonostante il "processo di perdita di peso" di "restrizione alimentare e idrica mirata e sudorazione attraverso esercizio e sauna" fosse stato portato avanti come al solito.

Ha perso troppi liquidi in modo pericoloso, come indicato nella dichiarazione del Comitato Olimpico Nazionale indiano. "Come precauzione, a Vinesh è stata somministrata fluidi intravenosi dopo la squalifica per prevenire la disidratazione", ha spiegato il medico della squadra Pardiwala: "Stiamo anche eseguendo esami del sangue in un ospedale locale per assicurarci che tutto sia a posto".

La vicenda di Phogat, 29enne e due volte campionessa del mondo di bronzo, ha suscitato scalpore. Anche il Primo Ministro indiano Narendra Modi si è fatto sentire su X e ha sostenuto l'atleta di punta sconvolta. "Vinesh, sei un campione tra i campioni! Sei l'orgoglio dell'India e un'ispirazione per ogni singolo indiano. (...) Torna più forte!" Ha preso una decisione diversa. Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale indiano, Pilavullakandi Thekkeparambil Usha, ha espresso shock in una dichiarazione e ha dichiarato di aver presentato un reclamo alla federazione mondiale di lotta.

