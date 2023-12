Il miglior lottatore indiano si dimette dopo che la federazione ha eletto un alleato del controverso ex capo

Sakshi Malik ha dichiarato giovedì in una conferenza stampa a Nuova Delhi che è stato necessario molto "coraggio" per combattere contro Brij Bhushan Singh, 66 anni, controverso e potente politico del partito al governo del Paese ed ex capo della Wrestling Federation of India (WFI).

"Abbiamo lottato con tutte le nostre forze", ha dichiarato poco dopo l'annuncio del nuovo presidente.

Trattenendo le lacrime, Malik, 31 anni, ha messo le sue calzature davanti a sé in un gesto simbolico di appendere le scarpe al chiodo.

"Anche le prossime lottatrici dovranno affrontare lo sfruttamento", ha detto.

"Se il socio d'affari e stretto collaboratore di Brij Bhushan Singh sarà eletto nuovo presidente, lascerò il wrestling".

Malik, che ha vinto il bronzo nello stile libero femminile 58 chilogrammi alle Olimpiadi di Rio 2016, è stata tra i numerosi lottatori di spicco che a gennaio hanno sostenuto le richieste di un'inchiesta dopo che sono emerse accuse di molestie sessuali nei confronti di Singh nei confronti di atleti più giovani.

A giugno la polizia di Delhi ha accusato Singh di aggressione, stalking e molestie sessuali. Non è stato arrestato e ha negato tutte le accuse.

Parlando alla CNN venerdì, l'avvocato di Singh, Rajiv Mohan, ha dichiarato: "Neghiamo queste accuse nel loro complesso. Non è possibile che queste presunte offese siano avvenute nel corso degli anni, alla presenza di fratelli, mariti e amici, e che nessuno abbia detto nulla. Perché una donna dovrebbe tacere per così tanto tempo, cioè per tre o quattro anni?".

All'inizio di quest'anno, Malik e molti altri lottatori di alto livello hanno condotto una protesta di settimane contro i presunti abusi di Singh, passando giorni accampati per le strade di Delhi.

Giovedì, una commissione di elettori della WFI ha nominato Sanjay Singh, uno stretto collaboratore ma non parente di Brij Bhushan Singh, come nuovo capo, riaccendendo la polemica che ha afflitto l'organismo sportivo per gran parte di quest'anno.

Sanjay Singh si è scontrato con Anita Sheoran, una lottatrice che ha vinto l'oro ai Giochi del Commonwealth nel 2010. L'atleta ha criticato apertamente Brij Bhushan Singh e ha parlato del suo desiderio di creare riforme nella federazione di lotta libera.

Sanjay Singh ha dichiarato che la sua vittoria è un "trionfo" per i lottatori "che hanno sofferto negli ultimi sette-otto mesi".

"I lottatori che vogliono competere dovrebbero lottare. Quelli che vogliono fare politica, dovrebbero fare politica", ha detto, secondo quanto riportato dai media locali.

La protesta dei lottatori è divenuta un punto di riferimento per le critiche all'establishment al potere, con attivisti per i diritti e politici dell'opposizione che accusano le autorità di bloccare il corso della giustizia.

Tra coloro che hanno guidato le proteste accanto a Malik c'era la collega olimpionica Vinesh Phogat, la cui ascesa alla ribalta in questo sport dominato dagli uomini ha portato gioia e orgoglio a milioni di persone.

La CNN ha contattato la Wrestling Federation of India e Sanjay Singh per un commento.

Aishwarya Iyer della CNN ha contribuito con un servizio.

Fonte: edition.cnn.com