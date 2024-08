- Il miglior florista del concorso

La migliore miscela di creatività e artigianato vince: il Campionato Tedesco di Floristica si apre al Bikini Berlin. Fino a sabato, i nove migliori fioristi provenienti da tutta la Germania, tra cui Lukas Ernle di Berlino che ha affinato le sue abilità in Baviera, si sfideranno tra loro. Il tema di quest'anno è: Pace. "Date le attuali situazioni politiche globali contrassegnate da conflitti e incertezze, il Campionato Tedesco di Floristica vi invita a mandare un messaggio di amore, armonia e speranza attraverso il linguaggio dei fiori", dice Victoria Salomon, presidente della giuria.

I partecipanti saranno sfidati a creare diverse composizioni floreali, tra cui decorazioni per bar o tavoli che interpretano un incontro multiculturale, un oggetto per la stanza adatto per la sede dell'evento "Bikini Berlin" come simbolo di rinascita, e una colonna floreale della pace. La competizione è aperta al pubblico. Dal mattino alle 10:00 di ogni giorno, i visitatori possono osservare i designer floreali all'opera. L'evento è organizzato dall'Associazione dei Fioristi Tedeschi e Fleurop AG.

I dettagli dell'evento sono disponibili sul sito del portale stampa.

I visitatori che vogliono sostenere il loro fiorista preferito possono farlo visitando il negozio di fiori all'interno del Bikini Berlin durante il Campionato Tedesco di Floristica. Dopo aver assistito alle creative composizioni floreali, i visitatori potrebbero essere ispirati a visitare il loro negozio di fiori locale e creare i loro propri arrangiamenti pacifici a casa.

Leggi anche: