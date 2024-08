- Il miglior fioraio della Sassonia-Anhalt gareggia al campionato

Con unici colori e forme, la migliore fiorista di Sassonia-Anhalt, Diana Tröger, si prepara a superare la concorrenza al Campionato Tedesco di Floristica di Berlino questo fine settimana. "Ho le mani tremanti come non mi succedeva da tanto tempo", dice la 42enne di Halle prima dell'inizio della competizione a Berlino. Basta che non arrivi ultima, sarà soddisfatta. Qualsiasi altra cosa sarebbe un gradito bonus. In tutto, nove finalisti provenienti da diversi stati federali presenteranno la variegata bellezza del loro mestiere e creeranno capolavori floreali dal vivo di fronte al pubblico fino a sabato.

I Fiori come Messaggio di Pace

Il tema di quest'anno è "Pace". Ai partecipanti viene chiesto di creare un messaggio di unità, armonia e speranza attraverso il linguaggio dei fiori. Tröger ha già sviluppato un piano preciso, ma non vuole rivelare dettagli prima del tempo. "I fiori generalmente rappresentano la gioia e il rispetto reciproco. Non si regalano fiori a qualcuno che non si apprezza", spiega Tröger. Con una saggia scelta dei colori, il tema può essere facilmente compreso e implementato.

Tröger ha investito circa 700-800 ore nella preparazione, nel calcolo e nella potatura delle piante. "È materiale vivo. Anche se ordino la stessa cosa 30 volte, non otterrò mai la stessa consegna", dice. Questa volta non è stato diverso: alcune delle piante ordinate non erano nella consegna recente e altre non raggiungevano la qualità richiesta. "Per questo la preparazione è così importante. Ogni singola foglia deve essere esaminata da vicino", sottolinea Tröger.

Creatività sotto pressione temporale

Oltre al tema principale di "Pace", Tröger è particolarmente entusiasta del cosiddetto compito a sorpresa, in cui i partecipanti devono dimostrare le loro abilità sotto pressione temporale. "Apri una scatola, hai 30 minuti per pensare e poi 120 minuti per risolvere il compito", spiega. Partecipando al Campionato Tedesco, Tröger non solo vuole performare al meglio, ma anche attirare l'attenzione sulla floristica come professione e mostrare il potenziale creativo in questo mestiere.

