- Il miele come potenza: rischi per la salute

L'Ufficio delle Indagini dello Stato mette in guardia contro i pericolosi per la salute miele pasti venduti come prodotti per l'aumento della potenza online. In un breve periodo, sono stati rilevati gli ingredienti attivi farmaceutici non dichiarati Sildenafil e Tadalafil in tre campioni, ha riferito l'ufficio. "Entrambi gli ingredienti attivi possono causare effetti collaterali come pressione alta, vertigini, disturbi digestivi e visivi."

Se questi ingredienti attivi vengono assunti insieme a certi medicinali per il cuore, l'Ufficio delle Indagini dello Stato avverte del rischio di interazioni potenzialmente letali. I prodotti denominati "Max Fly", "Potenza Massima" e "Miele Reale" sono medicinali illegali e non possono essere venduti in Germania.

I prodotti per l'aumento della potenza con ingredienti farmaceutici non dichiarati non sono rari, è stato dichiarato. L'ufficio consiglia vivamente ai consumatori di evitare l'acquisto di tali prodotti online.

I consumatori dovrebbero fare attenzione quando acquistano prodotti per l'aumento della potenza online a causa del rischio di farmaci non dichiarati. La salute e la sicurezza potrebbero essere compromesse se questi prodotti vengono utilizzati senza il consiglio medico appropriato, dati i possibili effetti collaterali e le interazioni con certi medicinali.

