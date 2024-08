Due settimane prima del giorno del voto - Il metodo di elezione dei deputati al Parlamento europeo per corrispondenza scritta sta diventando sempre più diffuso.

L'affluenza per il voto per corrispondenza continua in Sassonia per le prossime elezioni statali. Due settimane prima del voto, sono già state distribuite numerose domande per il voto per corrispondenza nelle città principali di Lipsia, Dresda e Chemnitz. Le amministrazioni locali hanno notato un aumento del voto per corrispondenza per diverse elezioni negli anni. Un nuovo parlamento sassone sarà eletto il 1° settembre.

Lipsia, con una popolazione stimata di circa 78.000 abitanti, ha già distribuito e ricevuto documenti per il voto per corrispondenza nelle ultime due settimane, ha annunciato la città. Il flusso di persone alla stazione di voto per corrispondenza è già notevolmente più alto rispetto alle elezioni locali del 9 giugno. Sono stati inviati circa 500.000 avvisi di voto per le elezioni statali nella città fieristica.

La tendenza al voto per corrispondenza sta aumentando anche altrove.

A Dresda, dove circa 420.000 persone sono chiamate alle urne, sono state presentate circa 105.000 domande per il voto per corrispondenza e i documenti. Durante le precedenti elezioni statali del 2019, circa 123.000 residenti di Dresda hanno richiesto i documenti per il voto per corrispondenza - 50.000 domande in più rispetto alle elezioni del 2014. La tendenza al voto per corrispondenza è generalmente in aumento.

C'è anche un aumento della tendenza al voto per corrispondenza a Chemnitz. Alle elezioni statali del 2014 sono stati registrati 24.000 votanti per corrispondenza, mentre nel 2019 erano 37.000. Fino al 9 agosto, sono stati emessi 26.830 voti per corrispondenza per le elezioni di quest'anno.

Il voto per corrispondenza è progettato principalmente per le persone che non possono recarsi al seggio elettorale il giorno delle elezioni per motivi di salute o altri motivi. La crescente popolarità è anche oggetto di discussione critica - ad esempio, poiché non è garantito che le persone possano esprimere il loro voto liberamente e senza influenze esterne quando votano per posta.

