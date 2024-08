Il Messico sta indagando sugli Stati Uniti dopo l'arresto di El Mayo.

A fine di luglio, le autorità statunitensi hanno arrestato uno dei maggiori trafficanti di droga del Messico, Ismael "El Mayo" Zambada, all'aeroporto di El Paso, Texas. Le autorità lo hanno definito un colpo di fortuna. Il sospetto ha dichiarato di essere stato rapito, portando le autorità messicane a indagare sugli Stati Uniti.

Dopo l'allegato rapimento del trafficante di droga Ismael "El Mayo" Zambada in Messico e il suo successivo arresto negli Stati Uniti, le autorità messicane stanno indagando su funzionari statunitensi per alto tradimento. Il Messico ha richiesto informazioni dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti circa il volo privato che ha segretamente portato Zambada negli Stati Uniti a luglio. Il paese confinante non ha ancora risposto.

Il 76enne "El Mayo" afferma di essere stato rapito da un figlio del trafficante di droga incarcerato Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Joaquín Guzmán López, figlio di "El Chapo", si trovava sullo stesso aereo di Zambada, uno dei leader più potenti del cartello di Sinaloa. Entrambi sono stati arrestati immediatamente dopo l'atterraggio vicino alla città texana di El Paso dagli agenti statunitensi.

Rapimento potrebbe comportare da 5 a 40 anni di prigione

Le autorità messicane hanno dichiarato che rapire una persona in Messico da parte di un cittadino messicano con l'intenzione di consegnarla a un altro paese è punibile con cinque a quaranta anni di prigione. La prova più importante per l'indagine si trova negli Stati Uniti. Era un volo illegale, con un aereo che utilizzava false identificazioni e il pilota che agiva in modo irregolare.

Il 38enne figlio di "El Chapo" è accusato di aver attirato il suo ex socio in affari in una trappola, costringendolo a salire sull'aereo e legandolo al sedile, secondo una dichiarazione del legale di Zambada.

Il Messico non è stato informato affatto

Secondo i resoconti statunitensi, Guzmán López aveva negoziato la propria estradizione con il sistema di giustizia degli Stati Uniti per mesi. Gli Stati Uniti affermano di aver saputo solo dell'arrivo previsto di Guzmán López. Entrambi gli arresti sono stati una sorpresa per il Messico.

Zambada era uno dei trafficanti di droga più influenti del cartello di Sinaloa e voleva negli Stati Uniti per cospirazione per la produzione di cocaina, eroina, metanfetamina e fentanil, nonché per omicidio e riciclaggio di denaro. Il suo ex socio, "El Chapo", sta scontando una condanna all'ergastolo negli Stati Uniti.

