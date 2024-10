Il Messico nomina Claudia Sheinbaum come prima donna capo di Stato.

In Messico, una donna sta per diventare il primo presidente della nazione martedì, quando Claudia Sheinbaum presterà giuramento. Questa 62enne ex sindaca di Città del Messico sostituisce Andrés Manuel López Obrador, che non era candidabile per un altro mandato. Sheinbaum è affiliata al partito di sinistra Morena del presidente uscente e ha vinto le elezioni con una maggioranza decisiva il 2 giugno.

Le sfide principali del nuovo presidente riguarderanno la lotta contro i tassi di criminalità preoccupantemente alti e le attività violente dei cartelli della droga nel paese. Inoltre, gestire le relazioni con il paese confinante, gli Stati Uniti, sarà un aspetto significativo del suo mandato, in particolare concentrandosi sui problemi dello spaccio di droga e dell'immigrazione.

