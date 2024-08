Il messaggio turistico a Maui che <unk>è riuscito a rimanere <unk>

Ua Aloha Maji, un residente di Lahaina per tutta la vita, si trovava a casa sua a Lahainaluna, circa un miglio all'interno del centro della città quando l'incendio è iniziato.

Dalla sua posizione sulla collina, ha assistito incredulo mentre le fiamme causavano piccole esplosioni e divoravano case e automobili, portando via molti dei suoi amici, membri della comunità e ricordi dell'infanzia.

"I sono cresciuto a Lahaina; sono stato qui per tutta la mia vita", ha detto Maji. "Stavo cercando di tenere tutto insieme".

Maji ha fatto ciò che poteva per aiutare quelli intorno a lui. Con la corrente elettrica interrotta, è andato di casa in casa con un generatore, pedalando verso i frigoriferi dei vicini per mantenere fresco il cibo e caricare i telefoni e alimentare i dispositivi medici.

Ma non c'era nulla che potesse fare per salvare Lahaina. L'incendio rapido ha portato via la vita di almeno 100 persone e distrutto più di 2.200 strutture, comprese case, appartamenti e edifici storici.

In un batter d'occhio, Lahaina, una delle città più storiche delle Hawaii, era scomparsa.

Ciò che seguì furono giorni, settimane e mesi di organizzazione e supporto comunitario. Nel corso dell'anno, gli hotel nella West Maui hanno ospitato più di 7.000 residenti sfollati. Le organizzazioni a livello di base - ufficiali e non - hanno fatto innumerevoli ore di lavoro disinteressato.

Maji ha detto che c'erano tre hub comunitari nel suo quartiere.

"Tutti si sono veramente dati da fare e si sono aiutati a un livello che non avevamo mai visto prima", ha detto Maji. "Questo è stato un livello elevato di kōkua", il concetto hawaiano di "aiuto" o dono disinteressato.

Tuttavia, un anno dopo, la stabilità a lungo termine per Maui rimane elusiva. Nonostante i tempi difficili e alcuni sentimenti complicati, l'isola sta incoraggiando i visitatori a tornare e far parte del recupero mentre i residenti e le attività commerciali continuano a lottare economicamente.

"Il compito immediato davanti a noi è chiaro: far sapere ai visitatori che è un buon momento per tornare e riscoprire l'isola di Maui", ha detto Ilihia Gionson, ufficiale per le pubbliche relazioni per l'Autorità del turismo delle Hawaii.

Tempi difficili: può il turismo aiutare?

Subito dopo l'incendio, il turismo per l'intera isola è stato sospeso per circa due settimane in modo che le risorse potessero essere dedicate allo sforzo di recupero. West Maui è rimasta chiusa ai visitatori fino a novembre.

In quel momento, i turisti sono stati invitati a tornare sull'isola, ma è stata una vendita morbida, perché ancora migliaia di residenti sfollati vivevano in camere d'albergo.

Negli ultimi mesi, l'Autorità del turismo delle Hawaii (HTA) ha iniziato a sottolineare l'importanza di accogliere e incoraggiare i visitatori come parte dello sforzo di recupero più ampio.

"Il nostro obiettivo è garantire che i residenti abbiano i lavori e le opportunità finanziarie per guarire e prosperare", ha detto Mufi Hannemann, presidente del consiglio di amministrazione dell'HTA. "La sicurezza del lavoro e finanziaria è direttamente legata alla sicurezza dell'alloggio e del cibo, che sono vitali per il recupero fisico e psicologico. È la nostra sincera speranza di restaurare un senso di sicurezza e normalità ai residenti di Maui dopo aver affrontato una perdita e incertezza così estreme".

Gli impatti del calo economico sono stati messi in evidenza lo scorso mese in uno studio condotto dall'Associazione per la salute rurale dello stato delle Hawaii. Ha trovato che un numero significativo di residenti della contea di Maui sta soffrendo di problemi di salute mentale e di stress finanziario. Molti stanno pensando di lasciare l'isola a causa delle condizioni economiche povere dopo l'incendio.

Maji ha detto di conoscere molte persone che corrispondono a questa descrizione. Economicamente, ha detto di aver visto le sue spese di costo della vita aumentare di $1.500 al mese a seguito dell'incendio, con le sue bollette ora per un totale di $4.000 al mese.

"E questo è solo la fine bassa di ciò che le persone stanno pagando [per i costi dell'alloggio e delle bollette]", ha detto Maji.

A marzo, l'HTA ha lanciato una campagna di recupero chiamata "Mākaukau Maui", che significa "Maui è pronto". L'idea era di aiutare a rivitalizzare l'economia di Maui, far tornare le persone al lavoro e segnalare ai potenziali visitatori che sono i benvenuti.

Ma finora, i visitatori non hanno ricevuto il messaggio nei numeri di cui l'isola ha bisogno e l'economia rimane indietro.

Nel primo semestre del 2024, Maui ha registrato una diminuzione del 23,8% dei visitatori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e un calo del 24% della spesa dei visitatori. Il numero medio di visitatori giornalieri a Maui era in calo del 22% a giugno 2024 rispetto a giugno 2023.

Don Prestage, presidente di Sail Maui, ha detto che due delle sue barche erano ancorate al largo del porto di Lahaina il giorno dell'incendio ma erano abbastanza lontane dalla riva per evitare danni. Tuttavia, gli incendi e il successivo calo del turismo hanno avuto un effetto significativo sull'azienda, comprese la completa interruzione delle attività nelle settimane successive all'incendio e quindi i problemi di trasferimento delle operazioni da Lahaina a Ma‘alaea, che ha richiesto diversi mesi per ottenere i permessi.

Ha detto che la parte peggiore è stata vedere alcuni dei suoi dipendenti lasciare Maui a causa del calo economico.

"Quello è stato uno dei lati più difficili da vedere", ha detto Prestage. "Persone che non sono state in grado di rimanere nella comunità - persone che hanno lasciato [Maui] perché non potevano lavorare".

Sentimenti complicati

Il recupero del turismo è stato lento e difficile all'inizio a causa dell'enormità della devastazione. Ora, il recupero è ancora lento e difficile e non c'è una singola spiegazione per il perché.

Ma una delle ragioni potrebbe essere che i sentimenti complicati riguardo al momento giusto per impegnarsi in attività ricreative spensierate mentre la popolazione locale lotta per ricostruire vengono trasmessi ai potenziali visitatori.

Prestage ha detto che molti dei suoi clienti a Sail Maui nell'ultimo anno hanno espresso la loro esitazione nel visitare Maui perché non erano sicuri se fosse appropriato venire e divertirsi, soprattutto nei primi giorni in cui migliaia di residenti ancora vivevano in hotel.

Le proteste dello scorso autunno hanno senza dubbio influenzato l'opinione pubblica, anche se quelle proteste erano più legate alla crisi abitativa che non all'ostilità verso i turisti.

“Le persone con cui parlo dicono: 'Eravamo nervosi nel venire e temevamo di non essere i benvenuti o desiderati'”, ha detto Prestage.

I residenti di Maui si sono trovati nella difficile situazione di bilanciare lo sforzo di recupero locale e la crisi abitativa con lo sforzo di recupero economico dell'isola nel suo insieme. Prestage ha detto che i proprietari di attività commerciali “si trovano in una posizione imbarazzante, dovendo passare oltre più velocemente” degli altri.

“Dobbiamo essere rispettosi di così tanto devastazione e perdita”, ha detto Prestage. “Ma d'altra parte, le persone devono lavorare e ci sono persone che sostengono altri membri della famiglia sull'isola”.

Ha detto che le persone dovrebbero ricordare che la maggior parte dei visitatori è rispettosa e viene perché ama veramente Maui.

Ben Shank, direttore generale del Four Seasons Resort a Wailea, ha detto che il messaggio iniziale di Maui che chiedeva ai turisti di non venire subito dopo l'incendio era appropriato, ma “è rimasto attaccato”, danneggiando l'economia e continuando l'impatto residuo dell'incendio.

Assicurarsi che i visitatori sappiano che sono i benvenuti sull'isola è fondamentale per migliorare la situazione economica, che è “chiave per come l'isola prospera”, ha detto.

“ Ovviamente, ci sono persone che sono state drammaticamente colpite, ma c'è anche una grande popolazione di persone che si prendono cura l'una dell'altra”, ha detto Shank. “Sostenendo l'isola e avendo persone che vengono e la godono, questo alimenta l'intera isola”.

Come visitare Maui

Maji è pronto per accogliere di nuovo i visitatori.

Come praticante culturale per la nonprofit locale Kipuka Olowalu e musicista locale freelance, gli piace condividere la sua terra con i visitatori e crede che debbano essere accolti “nel modo hawaiano antico”.

“A Lahaina, i nostri anziani erano sempre graziosi”, ha detto. “Avevano empatia e amore per gli sconosciuti e non li giudicavano mai”.

Quando si visita, Maji consiglia di non soggiornare in un Airbnb o in una casa vacanza in questo momento a causa della crisi abitativa in corso. (Molti alloggi per vacanze sono stati convertiti in alloggi a lungo termine per i residenti sfollati, con ulteriori cambiamenti possibili in arrivo).

Invece, consiglia di soggiornare in uno dei molti bellissimi hotel di Maui che assumono locali, e di cercare piccole botteghe e ristoranti.

“Non restare solo in un Airbnb e fare la spesa al Walmart”, ha detto. “Vieni a trovarci”.

Quando si visita stabilimenti e si incontrano persone locali, Maji dice di non fare domande sull'incendio.

“Se qualcuno vuole parlare, lo farà”, ha detto. “Molte persone sono really traumatizzate, quindi non chiedere e non mettere il dito nella piaga. Non pretendere di sapere cosa ha vissuto una persona”.

Quando si scelgono le attività, Ashley Roussel, responsabile delle vendite di Sail Maui, dice che i visitatori dovrebbero cercare aziende locali che promuovono i valori hawaiani nel loro programma, dando la priorità alla consapevolezza ambientale, all'uso di catering locali e instillando un “senso del luogo” nei loro dipendenti e clienti.

I visitatori non dovrebbero avere paura di valutare le aziende prima di dar loro i propri soldi.

“Penso che ci sia un'opportunità per i visitatori di essere selettivi nel modo in cui partecipano con i fornitori qui”, ha detto Roussel. “Scegliere i fornitori che mostrano un'extra attenzione all'ambiente culturale”.

Se si vuole fare un passo ulteriore e agire direttamente nelle comunità locali, l'HTA ha programmi di volontariato in corso che possono anche farvi ottenere sconti sulla vostra permanenza. Molti hotel offrono anche pacchetti del genere. Assicuratevi di chiedere al momento della prenotazione.

Per amore di Lahaina

Insieme alle case residenziali, la maggior parte del distretto storico di Lahaina, compresa Front Street, è stata distrutta dall'incendio boschivo dell'8 agosto.

La ricostruzione e il futuro di questa zona sono ancora in discussione. Alcuni hanno proposto di ricostruirla com'era; altri hanno suggerito un cambiamento completo per proteggerla dalle maree in aumento e per restaurare alcuni dei suoi siti originali, paesaggi nativi e culturali hawaiani.

La ricostruzione del distretto storico potrebbe essere fatta in vari modi a causa delle molte vite che Lahaina ha vissuto.

Originariamente chiamata Lele e nota per la sua abbondanza di alberi di breadfruit (ulu), la zona non iniziò a chiamarsi Lahaina fino al 17° o 18° secolo.

Il nome Lahaina si traduce in “sole crudele”. Nella lingua hawaiana, i nomi dei luoghi sono usati per descrivere le condizioni e la personalità di un'area, in modo che si possa sapere cosa aspettarsi prima di arrivarci.

Lahaina servì come capitale reale delle Hawaii dal 1802 al 1845 prima di essere spostata a Honolulu

Quasi tutto in questa zona è stato distrutto. Ma c'è una cosa che ancora rimane: l'iconico fico di Lahaina, piantato nel 1873. È stato gravemente danneggiato dall'incendio, ma ha mostrato segni di vita nell'ultimo anno.

La scrittura del nome del luogo Lahaina è stata oggetto di un recente dibattito pubblico. In precedenza, potresti averlo visto scritto Lāhainā, ma gli esperti linguistici ora affermano che Lahaina è la forma corretta di scrittura, secondo i registri storici.

Lahaina è amata da molti che hanno visitato Maui, ma soprattutto dalla sua popolazione locale. Maji ha detto di mandare la sua gratitudine a tutti coloro che hanno aiutato la sua comunità nell'ultimo anno.

"Ogni singola persona che ha aiutato, la ringrazio personalmente e sono grato per loro", ha detto.

Dopo l'incendio, uno studio condotto dall'Associazione per la salute rurale delle Hawaii ha evidenziato gli impatti del calo economico sui residenti della Contea di Maui, con molti che considerano di lasciare l'isola a causa delle difficoltà finanziarie e dei problemi di salute mentale. (contiene: 'notizie', 'Maui')

Mentre Maui lotta economicamente, l'Autorità del turismo delle Hawaii continua a incoraggiare i visitatori a tornare sull'isola, credendo che la loro presenza possa aiutare a ripristinare la sicurezza economica e lavorativa dei residenti. (contiene: 'turismo', 'Maui')

Leggi anche: