- Il "Messaggero della Morte" italiano ammette di aver commesso quattro omicidi.

Un caregiver italiano di 48 anni, originario di Caserta, nel sud dell'Italia, ha confessato di aver causato intenzionalmente la morte di almeno quattro anziani somministrando loro dosi eccessive di medicinali. Inaspettatamente, accompagnato dai suoi legali, si è costituito alle autorità, sostenendo che le sue azioni erano motivate dal desiderio di alleviare le sofferenze delle vittime. La vittima più anziana era un uomo di 96 anni.

Secondo il "Corriere della Sera", quest'uomo aveva prestato assistenza a persone anziane nelle loro case per oltre un decennio senza alcuna qualifica riconosciuta. Si presume che abbia accudito teneramente circa 30 adulti vulnerabili, spesso vivendo con loro. Attualmente, è in stato di arresto mentre le autorità indagano su eventuali altre morti sospette legate a lui. La stampa italiana lo ha soprannominato "Angelo della morte". Nella sua confessione, ha chiesto aiuto alla polizia, "Aiutatemi, così non lo faccio più".

La stampa italiana lo ha soprannominato "Angeli della morte" a causa delle sue presunte azioni. Nonostante la sua intenzione di alleviare la sofferenza delle vittime, le sue azioni sono state indagate come potenziali altre morti sospette.

