20:15, Das Erste, Il Caos dell'Amore, Commedia

- Il mercoledì la televisione offre dei suggerimenti.

Gretta (Anna Hartwich) è famosa per la sua disonestà come segretaria delle superiori. È anche rumorosa, impulsiva e imprevedibile. Alexander (Tobias Moretti) è un macellaio che lotta ma che in segreto è un appassionato di musica e un intellettuale, sempre attento alla sua vita ordinata. A una fermata dell'autobus, all'improvviso, lei gli stampa un bacio sul collo. È stato un errore o una mossa calcolata? In ogni caso, è l'inizio di una storia d'amore elettrizzante che nessuno dei due si aspettava cinque minuti prima.

20:15, Sat.1, La Caccia al Miglior Pasticcere Amatoriale del 2024, Reality Show da Forno

Chi sarà il miglior pasticciere amatoriale della Germania del 2024? Per scoprirlo, i concorrenti devono impressionare i giudici con la loro ricetta preferita durante il primo compito. La prima sfida tecnica inizia con un classico preferito, la torta Esterházy. Nell'ultimo compito, si tratta di creare un autoritratto unico a base di torta.

20:15, kabel eins, Rogue One: Una Storia di Star Wars, Fantascienza

Galen Erso (Mads Mikkelsen), un esperto di armi, si rifugia su un pianeta isolato con sua moglie e sua figlia Jyn (Felicity Jones). Tuttavia, l'Impero lo trova e lo costringe a costruire la Morte Nera. Jyn riesce a scappare e si unisce a un gruppo di ribelli. Possono fermare la costruzione dell'arma suprema?

20:15, RTL, Io sono una Celebrity - Lo Scontro delle Leggende della Giungla, Reality Show

Mentre Marvel ha i suoi Vendicatori e DC ha la sua Legione dei Super-Eroi, RTL presenta le sue leggende della giungla: In celebrazione del 20º anniversario di "IBeS", il campo della giungla si sposta per la prima volta in Africa del Sud durante l'estate. Tredici ex stelle della giungla tornano per vivere l'avventura del "campo della giungla". Chi conquisterà le sfide impegnative, condividerà momenti emozionanti intorno al falò e mostrerà vera resilienza?

20:15, ZDFneo, Wilsberg: L'Inaspettata Eredità, Giallo

Wilsberg (Jonas Nay) si reca sull'isola di Norderney per aiutare Tessa Tilker (Doreen Rauchnitz), un avvocato di Bielefeld che ha bisogno del suo expertise in diritto delle eredità. Wilsberg non ha problemi ad accettare una vacanza ben pagata, anche se la sua compagna di viaggio Tessa è innamorata e può essere un po' suscettibile. Ma sull'isola, non è solo la presenza del commissario Brockhorst (Patrick Wetscherek) nello stesso hotel che suscita i suoi sospetti. Anche i figli e la segretaria del defunto si comportano stranamente nella disputa sull'eredità.

