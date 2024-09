Il mercato finanziario sta vivendo un declino.

A livello globale, i mercati azionari stanno vivendo un calo, principalmente a causa di un significativo calo del valore del gigante tecnologico Nvidia. Circa 280 miliardi di valore di mercato sono svaniti di conseguenza.

Dopo il calo a Wall Street e in Giappone, il mercato azionario di Francoforte mostra debolezza, con il DAX in calo del 0.7% a 18,602 punti. Ha addirittura toccato valori ancora più bassi nelle prime ore del mattino.

L'indice Nikkei di Tokyo è crollato di oltre il 4%, mentre l'ampiamente basato S&P 500 e il Nasdaq, pesantemente tecnologico, hanno registrato cali del 2.1% e del 3.3%, rispettivamente.

Martedì, l'indice leader di Germania si è avvicinato al significativo livello psicologico di 19,000, toccando brevemente un massimo storico prima di diventare negativo. I deludenti dati economici USA sono stati la principale causa di questo passo indietro.

Il settore industriale dell'economia USA è riuscito a malapena a frenare il suo calo ad agosto. L'indice dei direttori degli acquisti dell'ISM per il settore economico è aumentato leggermente di 0.4 punti a 47.2 punti, rimanendo comunque sotto la soglia di crescita di 50 punti.

Il settore industriale rappresenta circa il 10% dell'economia USA. Attualmente sta affrontando sfide provenienti dall'economia globale fiacca e dalla politica monetaria restrittiva della Federal Reserve, che ha recentemente suggerito un prossimo taglio dei tassi.

Il Crollo delle Azioni di Nvidia

Il settore edile USA ha anche ricevuto notizie negative. Le spese per la costruzione sono diminuite dello 0.3% a luglio, secondo il Dipartimento del Commercio, e il settore sta risentendo della politica monetaria restrittiva della Fed, con i tassi ipotecari in aumento. Un taglio dei tassi è atteso a settembre, che dovrebbe stimolare l'attività edile.

I deboli dati delle vendite dell'Associazione Semiconductors USA hanno anche influenzato il sentiment. Le azioni tecnologiche sono state particolarmente colpite, con Nvidia in testa. Le azioni di Nvidia sono scese del 9.5%, traducendosi in una perdita di valore di mercato di 279 miliardi di dollari. Questa vendita è continuata dopo la chiusura della sessione di New York.

A causa dell'hype sull'IA, il prezzo delle azioni di Nvidia è schizzato verso l'alto dall'inizio del 2023. Il valore di mercato ha superato la soglia dei tre trilioni di dollari a inizio giugno, superando Apple al momento. Solo Microsoft era più preziosa. Di conseguenza, un sostanziale calo del prezzo delle azioni di Nvidia ora si traduce in perdite a tre cifre in termini di valore di mercato. L'ultima volta che si sono verificate tali massicce perdite in un solo giorno è stato a inizio febbraio 2022, quando Meta Platforms, la società madre di Facebook, ha perso 232 miliardi di dollari in valore di mercato a seguito di un outlook debole.

In Giappone, Tokyo Electron e Advantest, un produttore di test per chip, hanno visto i loro titoli scendere rispettivamente di circa il 9% e l'8%. Renesas Electronics ha registrato un calo di oltre il 10%.

"Il Mercato Completamente Distorto"

Gli esperti di mercato hanno visto questo come un'indicazione del fatto che gli investitori stanno diventando sempre più scettici riguardo alla tecnologia legata all'intelligenza artificiale. L'IA ha giocato un ruolo significativo nei guadagni in borsa quest'anno. Lo scorso fine settimana, le proiezioni trimestrali di Nvidia non hanno soddisfatto le aspettative degli investitori.

Todd Sohn, stratega di Strategas Securities, ha commentato: "Negli ultimi dodici mesi, così tanto denaro è fluito nelle azioni tecnologiche e dei semiconduttori che il trading è diventato completamente distorto". La società di asset management BlackRock ha persino posto domande sulla giustificazione dei ricavi dell'IA per l'attuale boom degli investimenti tecnologici in una nota ai clienti.

Gli investitori ora attendono i prossimi dati sull'occupazione USA in vista di un eventuale aumento dei tassi della Federal Reserve di mezza o un quarto di punto.

In risposta alle deludenti proiezioni trimestrali di Nvidia, i gruppi tecnologici in tutto il mondo hanno assistito a un'ondata di vendite, con le azioni di Nvidia che precipitavano del 9.5%. Ciò ha portato a una significativa perdita di valore di mercato di 279 miliardi di dollari per il gigante tecnologico.

Di conseguenza, alcuni esperti di mercato hanno espresso scetticismo riguardo ai gruppi tecnologici heavily investiti nell'intelligenza artificiale, vedendo questo evento come un segno di investitori che rivedono i loro investimenti.

