Il mercato delle stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici è sottoposto a critiche per la concorrenza insufficiente da parte dell'Autorità federale della concorrenza

L'Autorità federale della concorrenza ha individuato la mancanza di concorrenza nelle stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici. Numerosi comuni hanno designato zone prevalentemente o esclusivamente alla propria società di energia o a fornitori specifici. "Di conseguenza, i consumatori hanno poche opzioni e il rischio di costi di ricarica elevati aumenta", ha dichiarato Andreas Mundt, Presidente dell'Autorità federale della concorrenza.

La disparità dei prezzi alle stazioni di ricarica potrebbe suggerire prezzi predatori locali. In numerosi mercati locali, ci sono pochi fornitori di potenza di ricarica. "Qui, la concentrazione del mercato è così intensa che possono emergere posizioni di mercato dominanti", ha detto Mundt durante la presentazione del rapporto finale sulla promozione dell'infrastruttura di ricarica pubblica. "La concorrenza nell'offerta di potenza di ricarica non funziona ottimamente in molte aree". Secondo i regolatori della concorrenza, questa situazione avrebbe potuto essere evitata con linee guida più favorevoli per l'assegnazione delle aree.

I fornitori leader del mercato spesso offrono non solo la propria elettricità, ma consentono anche ai conducenti di ricaricare che acquistano elettricità da un fornitore di servizi utilizzando una carta di ricarica. Tuttavia, l'operatore della stazione fissa il prezzo. In aree con dominanza del mercato locale, gli operatori potrebbero impostare il prezzo per i concorrenti così alto da escluderli dal mercato.

Despite the availability of electric cars, the high prices at charging stations due to limited competition are a concern. This situation is particularly prevalent in areas with local market dominance, where charging station operators might set prices for rivals excessively high, hindering their market entry.

Leggi anche: