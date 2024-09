- Il mercato delle salsicce di Durkheim ha iniziato le sue operazioni.

Il mastodontico evento del vino, Bad Dürkheim Wurstmarkt, attira una folla immensa nella Renania-Palatinato dal 6 al 16 settembre. Si prevede la partecipazione del Ministro-Presidente SPD Alexander Schweitzer per l'inaugurazione della 608ª edizione il 6 settembre. Saranno presentati circa 303 vini e spumanti, con una particolare attenzione ai bianchi del 2023. Saranno disponibili anche bevande analcoliche e birra per il piacere dei visitatori. La sindaca Natalie Bauernschmitt (CDU), in carica dall'inizio dell'anno, descrive l'evento come "un vero e proprio piacere per i sensi".

Per garantire la sicurezza del festival, è stata sviluppata una strategia coordinata in collaborazione con la polizia e le autorità a partire dal 2017, che include la perquisizione delle borse e degli zaini e la sicurezza del perimetro. La polizia e le autorità locali saranno presenti per garantire l'ordine, affiancate dal Deutscher Roten Kreuz Bad Dürkheim e dalla locale squadra dei vigili del fuoco.

Per la prima volta, le coppie avranno la possibilità di sposarsi o di celebrare un'unione sulla proprietà, con oltre 50 coppie che si sono già registrate per la cerimonia. Il programma prevede anche attrazioni come la ruota panoramica e le "twister del cielo" come il colossale "flyer a catena" per gli appassionati di emozioni forti. Altri eventi includono una sessione di autografi con gli atleti del 1. FC Kaiserslautern e il cantante Lucas Cordalis.

Lo scorso anno, gli organizzatori hanno registrato un'impressionante affluenza di 600.000 visitatori al Wurstmarkt. La storia dell'evento risale al 12° secolo, quando i produttori di vino e i contadini offrivano i loro prodotti ai pellegrini annuali durante il mese di settembre. In una tradizione di pellegrinaggio, questi pellegrini si recavano all'evento nel mese di settembre.

