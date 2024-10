Il mercato dei trasferimenti nel calcio sta affrontando "disordine" o "caos".

Il mercato del calcio subirà presto una grande trasformazione? L'appassionato di lungo corso Lassana Diarra ha sostenuto il suo caso presso la Corte di Giustizia Europea per un po' di tempo, e una decisione è imminente. Predire l'impatto sul calcio si sta rivelando difficile.

Potremmo assistere a un "caos" nel mercato delle trasferte? Una moderna riedizione del caso Bosman? L'industria del calcio internazionale segue con interesse la decisione della Corte di Giustizia Europea questa settimana. Gli esperti suggeriscono che la sentenza Diarra, in arrivo presto, potrebbe potenzialmente rivoluzionare l'industria del calcio.

Gli esperti di diritto sportivo belga Robby Houben, Oliver Budzinski e Melchior Wathelet hanno scritto un pezzo di opinione, affermando che l'eventuale "risultato di Diarra potrebbe portare alla fine del sistema di trasferimento del calcio come lo conosciamo".

Se Diarra avesse successo, le conseguenze potrebbero verificarsi rapidamente. L'esperto di diritto della concorrenza Mark E. Orth ipotizza che con la decisione della ECJ su Diarra, la concorrenza tra i club per i talenti di primo livello potrebbe aumentare ancora di più. I giocatori di primo livello potrebbero diventare ancora più costosi, ha suggerito a "Kicker". Gli accordi contrattuali potrebbero finire per avere meno potere: "In futuro, un giocatore potrebbe facilmente unirsi a un nuovo club anche se detiene ancora un contratto esistente".

L'occasione perduta di Diarra per unirsi a un nuovo club

Il tumulto che ha messo in discussione il sistema di trasferimento internazionale è iniziato nel 2014. Dopo la sua partenza dal Lokomotiv Moscow a causa della riduzione dello stipendio, solo un anno nel suo contratto di quattro anni, Diarra, che ha anche giocato per Real Madrid, Arsenal FC e Chelsea FC, si è trovato citato in giudizio per violazione di contratto dal suo vecchio club.

La FIFA ha inflitto a Diarra una multa di oltre dieci milioni di euro, confermata in seguito dal Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS). Qualsiasi club interessato a firmare Diarra era tenuto a contribuire a questa multe salata. Alla fine, il club belga di prima divisione Royal Charleroi, così come altri club, ha rifiutato di firmare Diarra. Diarra e il suo team legale, che avevano precedentemente difeso Bosman, hanno scelto di intentare un'azione legale contro la FIFA.

Affermano che il sistema attuale viola il diritto dei lavoratori alla libertà di movimento e le regole antitrust. Lo scorso aprile, Maciej Szpunar, Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea (CGUE), ha concordato in linea di principio. "È altamente improbabile che le regole FIFA che governano lo status di trasferimento dei giocatori non siano di natura restrittiva", ha argomentato nella sua opinione: "Le disposizioni contestate ovviamente limitano le opportunità che i giocatori hanno di unirsi a club diversi".

Adesso, tutti attendono con il fiato sospeso la decisione dei giudici della CGUE, che potrebbe portare a un "caos", secondo il britannico "Guardian". In passato, la CGUE ha notevolmente alterato il mercato del calcio con l'adozione della cosiddetta sentenza Bosman, che ha segnato la fine della tradizione di richiedere

Leggi anche: