- Il mercato dei frutti di mare di Amburgo è in particolareggiata a causa dell'ondata di tempesta

Una tempesta estiva insolita ha sommerso alcune parti del mercato del pesce di Amburgo durante la notte, con l'acqua che superava i moli e arrivava a sfiorare alcuni veicoli fermi, come catturato da un fotografo della dpa. Le acque hanno anche raggiunto la riva di fronte alla Strandperle di Övelgönne, ma non sono state segnalate perdite. In precedenza, l'Agenzia Federale Marittima e Idrografica (BSH) aveva emesso un avviso per una tempesta di marea nelle regioni del Weser e dell'Elba, nonché sulle coste frisone orientali e settentrionali. L'allerta è rimasta in vigore fino a venerdì sera alle 20:07.

Secondo le previsioni della BSH, la costa frisona orientale, le regioni del Weser e dell'Elba potrebbero registrare un innalzamento della marea di 1 a 1,5 metri in più rispetto alla marea alta tipica di quel momento. Per la costa frisona settentrionale e la regione dell'Elba di Amburgo, la BSH aveva previsto un innalzamento della marea di 1,5 a 2 metri sopra la marea alta tipica.

Il centro operativo della polizia di Amburgo ha comunicato tramite il sistema di avviso Katwarn che era prevista un'ondata di marea di 1,25 a 1,75 metri in più rispetto alla media della marea alta al misuratore di St. Pauli. Quando l'acqua dell'Elba raggiungeva 1,5 metri, si riversava sui moli fino al mercato del pesce. La polizia ha consigliato alle persone di evacuare le zone basse, in particolare nel porto, nella Hafencity e nelle aree vicine all'Elba, e di spostare i loro veicoli parcheggiati da quelle zone.

L'avviso della BSH comprendeva potenziali innalzamenti della marea di 'altre' altezze significative in diverse regioni costiere. Nonostante gli avvisi, alcune parti del mercato del pesce di Amburgo erano 'di una larghezza' che consentiva all'acqua in aumento di entrare.

